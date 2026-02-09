自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

北部驚傳死亡案例！ 高雄全面防鼠抗漢他

2026/02/09 18:45

衛生局人員向餐飲業者宣導防治老鼠。（高雄市衛生局提供）

衛生局人員向餐飲業者宣導防治老鼠。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台北市上月出現25年來首例漢他病毒症候群死亡個案，由於農曆春節前後人流頻繁、環境清掃增加，疫情風險隨之升高。高雄市政府跨局處全面啟動聯防整備，防範漢他病毒透過鼠類擴散傳播。

春節前夕，高市府針對市場、夜市、商圈攤商及周邊住家，加強環境整頓、清消和宣導，同時呼籲餐廳業者、社區公寓大廈及一般民宅，加強環境清理與滅鼠工作，並同步前往營建工地巡檢髒亂點與鼠跡熱區，全面落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不原則，以降低鼠患與相關疫病風險。

漢他病毒防疫正確清潔消毒步驟。（高雄市衛生局提供）

漢他病毒防疫正確清潔消毒步驟。（高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局提醒，民眾進行年終大掃除時，務必先配戴口罩與橡膠手套，確保自身防護，尤其清理易成為鼠類藏匿的空間前，應先將門窗打開通風30分鐘再打掃，避免吸入或接觸遭鼠類排泄物或分泌物污染的塵土。若發現鼠類排泄物，可以漂白水1:9稀釋後，輕倒或潑灑於排泄物上，靜置5分鐘再清理，並於作業結束後以肥皂徹底洗手。

　民眾如有滅鼠需求，可就近向區公所或里辦公處索取滅鼠餌劑，使用前應先清除周邊食物殘渣，並沿牆角或鼠類常出沒處放置，再視取食情形適時補充；若發現鼠屍，應先完成消毒，再以塑膠袋密封後交由垃圾車清運。

　衛生局再呼籲，落實「防鼠三不」是預防漢他病毒最基本且最有效的方法，平時應隨時保持環境整潔、避免鼠類築巢。一旦出現老鼠活動跡象，應立即展開滅鼠行動；如有發燒、頭痛、暈眩、出血等疑似漢他病毒感染症狀，請儘速就醫。

