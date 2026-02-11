自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》小心血糖波動！注意過年零食5大地雷 專家曝吃法

2026/02/11 12:43

專家提醒，年節零食並非完全不能吃，關鍵在於控制份量，把零食分裝吃、慢慢吃、吃到剛好就好；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家提醒，年節零食並非完全不能吃，關鍵在於控制份量，把零食分裝吃、慢慢吃、吃到剛好就好；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節期間，家家戶戶零食不斷，從堅果、果乾到全麥餅乾，看起來健康又討喜，營養師陳珮淳提醒，許多被認為「比較不罪惡」的年節零食，包含堅果、全麥餅乾、蜜餞、肉乾、米果等，如果食用過量，易釀血糖波動與脂肪囤積的隱形風險。她建議，不妨把零食分裝吃、慢慢吃、吃到剛好就好。

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，過年吃零食，象徵好兆頭。堅果代表富足團圓，肉乾象徵豐收，果乾與糖果寓意甜甜過好年，米果、餅乾象徵 圓滿。然而正因為「吃得心安」，往往讓人一口接一口，忽略了份量與身體負荷。

地雷吃法釀血糖危機

為了讓民眾了解可能的零食危機，陳珮淳歸納，5大地雷最好避免：

●地雷1：堅果類（腰果、開心果）

雖然富含不飽和脂肪酸，但同時也含有澱粉與天然糖分。每日建議攝取量約1小把，約10-15顆左右，選堅果記住的原則：原味、無調味、未油炸、分裝吃、不整包嗑。若整包嗑完，身體會優先處理血糖，多餘的脂肪反而容易被儲存。

●地雷2：全麥餅乾與燕麥脆片

原型全穀類消化速度慢，但經過粉碎、壓片與烘烤後，血糖吸收速度明顯加快，容易造成血糖大幅波動，胰島素負擔增加。

●地雷3：果乾與蜜餞

水果在去除水分後，糖分高度濃縮，一小把果乾的含糖量，相當於好幾顆新鮮水果，對血糖控制不佳的人，比吃新鮮水果，更容易失控。

●地雷4：肉乾、鮪魚乾

雖然蛋白質含量高，但加工過程常加入糖、醬油與鈉調味，鈉高容易口渴、留水，
易刺激食慾，形成越吃越想吃的循環。

●地雷5：米果、薄脆型零食

這類澱粉薄、消化快，血糖上升迅速，但飽足感來得慢，常在不知不覺中吃過量，形成年後體重與血糖失控。

陳珮淳總結，把零食分裝吃、慢慢吃、吃到剛好就好，年後體重不卡、血糖不亂，才是真的好過年。

