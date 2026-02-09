限制級
健康網》《拳霸》男神被誤傳染愛滋、吸毒 醫揭膽囊癌調理關鍵
〔健康頻道／綜合報導〕以《拳霸》紅遍世界的50歲泰國武打巨星東尼嘉（Tony Jaa）日漸消瘦，還曾被謠傳成感染愛滋病，甚至還有人說是吸毒。他的家人看不下去了，前年6月他突然感到腹部劇痛，送醫檢查被診斷罹患第3期膽囊癌。
翰鳴堂中醫診所醫師周宗翰在臉書「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文分享。他指出，膽囊癌是發生在膽囊內壁的惡性腫瘤，屬於消化系統癌症中相對少見，但惡性度高、早期不易察覺。
由於膽囊位於肝臟下方，空間小、症狀不明顯，腫瘤在初期常被膽結石、消化不良或胃痛掩蓋，等到出現明顯症狀時，往往已進展到較晚期。西醫研究發現，長期膽結石、慢性膽囊炎、膽囊瘜肉過大（>1 公分），以及高齡、女性、肥胖，都是膽囊癌的重要危險因子。
周宗翰表示，膽囊癌的可怕之處，在於「症狀不典型」。但若出現以下情況，仍應提高警覺：
●右上腹悶痛或脹痛，且持續不改善。
●飯後噁心、食慾下降、不明原因體重減輕。
●黃疸（眼白或皮膚變黃）、茶色尿。
●長期膽結石病史，近期疼痛型態改變。
周宗翰說，在中醫臨床上，並非取代手術或化療，而是扮演整體調理與支持性治療的角色。膽囊癌多與「肝膽濕熱、氣滯血瘀、正氣虛弱」相關。中醫可以協助：緩解化療後的噁心、疲倦、食慾不振；改善睡眠與情緒，穩定自律神經；依體質調理肝膽功能，提升生活品質。
周宗翰提醒，在日常生活要預防與自我保護：
●定期檢查：有膽結石或膽囊息肉者，務必追蹤。
●飲食清淡：避免長期高油脂飲食。
●維持理想體重，避免快速減重。
●作息規律：避免長期熬夜與情緒壓力。
●腹部不適「不要習慣忍」。
