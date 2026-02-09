「生酮飲食能治思覺失調？」 美衛生部長喊話遭醫界打臉：完全沒證據

美國衛生部長小羅勃甘迺迪近日宣稱生酮飲食能「治癒」思覺失調症，引發醫學界群起反對。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕生酮飲食在台灣減重與健身圈蔚為風潮，但若被宣稱為能治癒重度精神疾病，恐引發嚴重醫療風險。美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）近日宣稱「生酮飲食能治癒思覺失調症」，此番言論隨即遭到多位精神醫學專家公開反駁，警告這不僅過度誇大初步研究，更可能誤導病患貿然停藥導致病情惡化。

《紐約時報》報導，小羅勃甘迺迪日前在田納西州出席活動時宣稱：「我們現在知道，飲食正在驅動這個國家的心理疾病。」他甚至指稱有哈佛大學的醫師透過生酮飲食「治癒了思覺失調症（Schizophrenia）」，並聲稱病患只要改變飲食，就能讓躁鬱症（Bipolar disorder）的診斷消失。

然而，醫界對此持高度保留態度。哥倫比亞大學精神醫學教授阿佩爾鮑姆（Paul S. Appelbaum）指出，雖然部分小型研究（如史丹佛大學的研究）顯示，高脂肪、低碳水化合物的生酮飲食「可能」對減緩症狀有所幫助，但若據此建議飲食能「治癒」該疾病，是極具誤導性的說法。

專家強調，目前相關研究多為短期、且缺乏對照組。哥大精神醫學教授奧夫森（Mark Olfson）明確表示：「目前沒有任何可靠證據顯示生酮飲食能治癒思覺失調症。」他警告，目前這類疾病的首線治療仍是抗精神病藥物，雖然藥物可能帶來體重增加等副作用，但病患絕不可在未經醫師指示下自行停藥或改採飲食療法。

生酮飲食要求攝取70%以上的高脂肪熱量，並嚴格限制碳水化合物在10%以下。雖然該飲食法被認為能幫助減重，但醫學界也提醒，長期執行生酮飲食可能增加心血管疾病的風險。

官員過往爭議多 專家呼籲回歸科學

報導提到，小羅勃甘迺迪過去有多次宣揚缺乏科學根據觀點的紀錄，包括對愛滋病成因、疫苗與自閉症關連等議題的爭議發言。

精神醫學界呼籲，雖然飲食調整對整體健康有益，但「生酮治癒說」已嚴重升格了尚在起步階段的科學研究。病患與家屬應尋求正規精神科醫師建議，避免因誤信「飲食奇蹟」而錯失治療良機。

