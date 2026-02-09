自由電子報
健康 > 杏林動態

救命不只拚快！ 金門消防「救命之星」銀章再添3人

2026/02/09 14:51

金門消防局局長呂英華（左一）率秘書陳叁奇（右一）共同表揚獲得救命之星銀章的王宇亨（左二）、簡智田（左三）及黃志中（右二）。（金門縣消防局提供）

金門消防局局長呂英華（左一）率秘書陳叁奇（右一）共同表揚獲得救命之星銀章的王宇亨（左二）、簡智田（左三）及黃志中（右二）。（金門縣消防局提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣消防局又發出3枚獨家設計的「救命之星」銀章！消防局表示，現代的緊急救護，現場處置正確比快速更重要，民眾若看到救護人員在現場處置時間較長，請不必擔心，這代表救護人員正依最新專業流程執行完整且安全的急救處置。

消防局2月6日舉行「救命之星」榮譽胸章（銀章）授章儀式，獲獎者是金湖分隊隊員王宇亨、簡智田及黃志中，其中黃志中已是獲頒第2枚銀章。2025年還有時任金寧分隊隊員許俊偉、金寧分隊隊員林誌有、許峻維、金沙分隊隊員林昶志、謝賢、金湖分隊隊員吳百翊及金城分隊隊員蔡鴻霖、陳威杰等8人獲此榮譽。

金門縣消防局設計的「救命之星」、「接生好手」二款榮譽胸章，救命之星有金章（右上）、銀章（左上）二色；「接生好手」榮譽胸章，只有藍章（下方）一色。（金門縣消防局提供）

金門縣消防局設計的「救命之星」、「接生好手」二款榮譽胸章，救命之星有金章（右上）、銀章（左上）二色；「接生好手」榮譽胸章，只有藍章（下方）一色。（金門縣消防局提供）

消防局長呂英華說，救命之星是表彰在到院前緊急救護勤務中表現卓越、成功挽救生命的救護人員，肯定他們在第一線生死關頭展現的專業技術、勇氣與責任感。「救命之星」分為銀章與金章，凡於OHCA（到院前心肺功能停止）案件中成功使患者恢復生命徵象且康復出院即頒發銀章；累積3枚銀章可換發1枚金章。胸章不僅象徵1個家庭的挽回，更代表救護人員技術與專業的最高認證。

消防局統計，OHCA案件自2021年56件逐年增加至2025年89件，其中經救護人員急救後恢復生命徵象者2021年有4件，2025年有25件，急救成功率由2021年的7.14%提升至2025年的28.09%，提升約4倍；這些恢復生命徵象者經醫院後續治療康復出院者逐年增加，顯示消防局持續精進救護技術與人員訓練，已經有效提升患者存活率。

呂英華說，現代緊急救護策略由過去單純追求「快速送醫」的模式，轉型為「精準醫療前移」，核心精神是「品質優先、正確先於快速」。救護人員在現場執行的每1項救護決策與技術操作，都攸關患者是否能夠成功復甦並回歸社會與家庭。

呂英華說，消防局將持續強化高級救護技術員培育，精進訓練與裝備更新，打造更強韌的院前救護體系，全力守護金門鄉親的生命與健康。

