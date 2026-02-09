自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》肺癌篩檢你錯過了嗎？ 國健署提醒：符合2條件免費做

2026/02/09 16:11

國民健康署指出，有健保身分且符合具肺癌家族史、重度吸菸史任一資格，每2年即可免費做公費胸部低劑量電腦斷層檢查。提醒定期篩檢可及早發現，及早治療。（資料照）

國民健康署指出，有健保身分且符合具肺癌家族史、重度吸菸史任一資格，每2年即可免費做公費胸部低劑量電腦斷層檢查。提醒定期篩檢可及早發現，及早治療。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕肺癌標準化死亡率雖長期呈下降趨勢，但仍位居我國癌症死因之首，原因在於肺癌早期無明顯徵狀，等到身體出現顯著症狀時，大多已為晚期。對此，國民健康署指出，自111年7月1日起，只要有健保身分，且符合具肺癌家族史、重度吸菸史任一資格，每2年即可免費參加公費胸部低劑量電腦斷層檢查服務。提醒定期篩檢可提高早期診斷率，及早發現也有助提高治療機會。

你知道符合資格就可以免費參加4000元的肺癌篩檢嗎？國健署於臉書專頁發文表示，自111年7月1日起，只要民眾具有健保身分，且符合以下任一條件，即可每2年做1次公費胸部低劑量電腦斷層檢查服務。目前國健署已與214家醫院攜手合作，全台22縣市皆有篩檢醫院可接受服務，若符合資格，可直接至配合之相關醫院進行免費肺癌篩檢。

具肺癌家族史：40-74歲女性或45-74歲男性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者。

具重度吸菸史：50-74歲吸菸史達20包-年以上（包-年定義為每天吸菸包數x菸齡年數），仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。

除了定期接受肺癌篩檢，國健署也於網頁「健康九九」發文提醒，應注重日常生活中的健康管理，主動戒菸、遠離空氣污染、保持健康飲食和作息，以減少肺癌的風險。若出現持續咳嗽未見改善、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促或喘鳴、持續胸痛、聲音沙啞、骨關節疼痛、體重無預警下降或食慾不振等肺癌警訊，應盡速就醫檢查，避免延誤病情，及早發現也有助及早治療。

