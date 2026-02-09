中年男性呼吸困難 急性心肌梗塞險命危 醫警：這種膽固醇最危險

王婕瑜表示，這類由心臟引起的胸痛，常被誤以為只是胃痛、太累或姿勢不良，但其特徵多為胸口中央或偏左的壓迫感，可能延伸至左肩、背部甚至下巴，即使休息也未必能完全緩解，與一般肌肉痠痛明顯不同。（照片來源：shutterstock）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕一名42歲男性日前因胸口突然有壓迫感、呼吸困難，忍耐將近半天才前往台北市立萬芳醫院急診就醫，檢查發現是急性心肌梗塞，驚險撿回一命。萬芳醫院心臟內科醫師王婕瑜提到，患者的「脂蛋白（a）」高於一般人，呼籲民眾應定期接受檢查，不是靠少吃油或運動就能完全改善，若未及早發現，很可能在年紀輕輕就引發嚴重的心血管問題。

萬芳醫院提到，這名患者體重超過110公斤，有長達20年的吸菸史，但平時自認年輕、體力不錯，從未特別留意心血管健康。日前患者突然感到胸口出現明顯壓迫感，彷彿被重物緊緊壓住，並伴隨大量冷汗與呼吸困難，才就醫發現是急性心肌梗塞，且三條主要冠狀動脈皆嚴重阻塞，阻塞程度卻比許多高齡患者還要嚴重。

請繼續往下閱讀...

萬芳醫院進一步檢查發現，患者不僅「壞膽固醇」數值明顯過高，「脂蛋白（a）」也遠高於一般人。王婕瑜解釋，脂蛋白（a）是一種和遺傳有關的膽固醇，特別容易黏附在血管壁上，長期累積形成斑塊並增加血栓風險。

王婕瑜表示，這類由心臟引起的胸痛，常被誤以為只是胃痛、太累或姿勢不良，但其特徵多為胸口中央或偏左的壓迫感，可能延伸至左肩、背部甚至下巴，即使休息也未必能完全緩解，與一般肌肉痠痛明顯不同。

王婕瑜也提醒，男性45歲以上、女性55歲以上，應定期接受心血管相關檢查，除了血壓、血糖與血脂外，若有家族病史，也可進一步檢測脂蛋白（a），切勿因年輕或自覺體力好，就忽略胸悶、胸痛、冒冷汗或喘不過氣等警訊。另外，最近氣溫變化明顯，天冷時血管容易收縮、血壓上升、心跳加快，對原本血管狹窄的人來說，特別容易誘發心臟缺氧甚至心肌梗塞，是心血管疾病的高風險時期。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法