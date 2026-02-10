自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

與藥師做朋友》皮膚保養有方 金銀仙女茶清熱解毒

2026/02/10 09:00

金銀仙女茶可以清熱控油、消痘退紅，可作為早午餐飯後的養生茶，每天可以喝2-4份。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

金銀仙女茶可以清熱控油、消痘退紅，可作為早午餐飯後的養生茶，每天可以喝2-4份。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

文／謝皓丞

璽娜是個充滿活力的OL，在公司裡是個人人喜愛的行政人員，不但工作認真努力，又時常笑容可掬，身邊不乏許多的男性追求者。辦公桌上不是一封封的情書，就是演唱會、電影院的門票，惹得旁邊的女同事又羨慕又嫉妒。璽娜看著百貨週年慶的文宣，預計好好地在這個週末蝦拼一下。順手拿起便條紙和筆，快速地記下有興趣之專櫃的保養品，並遊刃有餘地按著計算機，按到興起竟然還唱起歌來！

「ㄟㄟㄟ！吳璽娜！妳會不會太誇張了啊！」在旁的主管嚴肅地看著璽娜，但也了解女為悅己者容的想法，便微笑的跟璽娜說：「我告訴 妳，咱們女人啊，不是會買保養品就好，還要知道怎麼吃，才能讓自己 越來越漂亮，越來越亮眼！」。話是這麼說，但璽娜總覺得養生的東西 都很難吃！什麼蔬菜要用汆燙，要少油、少鹽，要計算卡路里，還不能 攝取太多澱粉、脂肪。但是皮膚想要保持濕嫩有彈性，總不能一直喝水吧，水喝多了一直跑廁所也很不方便！難道沒有好吃養生又可以護膚又可以保水保濕的料理嗎？有的！以下就是為潮姐靚妹設計的藥膳配方。

對於皮膚的照顧，在藥膳設計方面應注意部分

中醫師主張「肺主皮毛，肝主藏血，脾臟藏水」，入肺的藥物可 以維護皮膚健康，入肝的藥物可以加強血液循環，入脾的藥物可以促進體內水分運化。因此，養顏美容除了要增加對肺的滋養外，對肝血的補充調養也是非常重要的，還有脾臟的水分運化的功能，會間接影響是否會水腫的問題。

脾若正常運作，體內的水濕 流通就會順暢，也能幫助代謝體內多餘的水分。這三個方向需要用相應的藥材來引導身體對不同的區塊來進行調整，增進皮膚彈 性、滲水利濕、養顏美容、氣色紅潤、身形姣好等，來幫助現代女性達到身心愉悅、嫵媚窈窕的效果！

金銀仙女茶

●養生作用

金銀花自古被譽為清熱解毒良藥，它性寒味甘，氣味芳香又可袪 邪，既能宣散風熱，還善清解熱毒，可用於各種熱性症。若頭皮或臉部出油、青春痘、成人痘、膿胞、皮膚搔癢等，有一個症狀就可以使用。可以清熱控油、消痘退紅。可作為早午餐飯後的養生茶，每天可以喝2-4份。

青仁黑豆營養組成較接近黃豆，故在補充營養、養生保健方面，多半使用青仁黑豆（例如黑豆漿、黑豆茶、黑豆粉、碳燒黑豆等），黃仁黑豆則較常用於製作蔭油、醬油、蜜黑豆、味噌、豆豉等用途上。

●藥材

金銀花1錢、葛根1錢、仙草干1錢、黑豆1錢、甘草2片。

●步驟

將所有藥材裝入過濾袋，放入保溫瓶中，沖入滾開水之後，悶約5分鐘，待出現香味，加入冰糖攪拌至糖溶化。（可回沖3次）

藥師小叮嚀

金銀花性寒涼，脾胃虛寒及氣虛者忌服，且不可與寒涼食物同食，會折損人體陽氣。另外，仙草干也是偏 涼，以下五種體質的人建議不要喝，1.容易畏寒、手腳 冰冷；2.腸胃虛弱、胃口不佳，經常胃痛、腹痛；3.容 易拉肚子、腹瀉；4.一吹風就頭痛；5.貧血、氣色差。不過，其實此類體質之人，也不是全然無法運用此方，可以在藥方中再加入2錢肉桂以及2錢炮乾薑，則此方便能適用於體質虛寒之人。

（作者為藥師，本文摘自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

