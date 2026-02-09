自由電子報
健康 > 杏林動態

救護戰神！桃消馮仲毅去年救回8人 OHCA存活率超全國均值3.9倍

2026/02/09 12:17

桃消大林分隊隊員馮仲毅憑藉精湛的急救技術與冷靜的判斷力，去年成功救回8名OHCA患者並康復出院。（大林分隊提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市消防局大林分隊隊員馮仲毅，憑藉精湛的急救技術與冷靜的判斷力，在救護現場與死神拔河，去年成功救回8人康復出院，創下驚人的搶救成功紀錄。

大林分隊表示，馮仲毅去年執行的292件救護勤務中，30件為院前心肺功能停止OHCA案件，有高達8名患者、佔26.66%，成功恢復呼吸心跳，並以「大腦功能良好-CPC 1（Cerebral Performance Category, 腦神經功能表現分級）」的狀態康復出院，重返家庭與社會，展現了高品質的急救能力。

大林分隊表示，根據內政部消防署統計，2024年全國共有1萬8456名OHCA患者，其中1249名患者康復出院，急救成功率為6.76%，馮仲毅的OHCA急救康復出院成功率幾乎是全國平均的3.9倍，堪稱守護市民生命的「救護戰神」，而堅持「如果不放棄，就有奇蹟」就是他的信念，除了是紮實訓練與冷靜判斷的結晶，也印證桃園市消防局近年推動高品質CPR與團隊資源管理訓練的成效。

分隊長李安邦表示，生命之鏈環環相扣，關鍵在於民眾與119救災救護指揮中心通力合作執行DA-CPR（Dispatcher-Assisted CPR），能夠成功挽救這8條寶貴生命，並非僅靠救護人員一己之力，而是仰賴完整的生命之鏈，從民眾發現報案、派遣員線上指導、救護人員現場處置及醫院端的後續照護，每一個環節都至關重要，將持續精進同仁的急救技能，並透過每月醫療品管會議，利用案例及數據分析，反饋給每個救護同仁，並以獎勵機制表揚優秀救護人員，繼續為守護桃園市民的生命安全築起最堅強的防線。

