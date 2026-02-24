65歲男內頸動脈「全阻塞」險中風 顱內外血管接合繞道解危

神經內科林奕夫主任提醒，三高及抽菸都是腦血管疾病的危險因子，切勿輕忽。（圖由大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名65歲男性，出現反覆頭暈、眼前發黑情形，日前發生意識模糊狀況，由家屬緊急將他送往大千綜合醫院急診。醫院檢查赫然發現，他的左側內頸動脈已「完全阻塞」，隨時可能引發大範圍腦中風；院方啟動神經內外科及放射診斷科跨團隊合作，成功完成「顱內外血管吻合手術」，替患者重建腦部血流通道，患者術後恢復良好，一週後順利出院。

大千醫院神經內科主任林奕夫表示，該名病人到院後，考量其年齡、患有糖尿病與有抽菸習慣等高風險因子，立即安排腦部影像學檢查。經放射診斷科醫師康靜維判讀後發現，病人左側內頸動脈呈現完全阻塞狀態，導致左側大腦半球血流供應嚴重不足。若未即時處理，極可能發生大範圍腦中風，造成永久性神經功能障礙，甚至危及生命。

林奕夫指出，由於病人的內頸動脈已完全阻塞，無法以一般血管支架或藥物治療改善，因此緊急會診神經外科醫師曾威傑，為病人安排「顱內外血管吻合手術（EC-IC bypass）」，透過外科方式重新建立腦部血流通道。

神經外科曾威傑醫師以顱內外血管吻合手術，幫病人重新建立腦部血流通道。（圖由大千綜合醫院提供）

曾威傑表示，這是一項高度精細的顯微手術，需在顯微鏡下將顱外的淺顳動脈與顱內的中大腦動脈進行吻合，為腦部提供新的血液來源。此項手術對醫師技術與團隊合作要求極高，但對於重度腦血管阻塞且已有症狀的病人，是能有效改善腦部血流，降低未來發生嚴重中風的機率。

曾威傑表示，手術在麻醉科與手術室團隊密切配合下順利完成，術後病人轉入加護病房觀察，神經功能穩定，未出現新的神經學缺損。經影像與臨床評估，吻合血管通暢，腦部血流明顯改善。因此很快轉至一般病房，並逐步恢復日常活動能力。

透過頸動脈超音波發現，病人左側內頸動脈已完全阻塞（黃圈處）。（圖由大千綜合醫院提供）

住院期間，醫療團隊同步進行完整的危險因子控制與衛教，包括：血糖控制、戒菸建議、以及中風預防相關用藥與生活型態調整。經過一週觀察與復健評估，病人頭暈與近乎昏厥的症狀已明顯改善，最終順利出院返家休養。

林奕夫提醒，糖尿病、抽菸、高血壓與高血脂都是腦血管疾病的重要危險因子。民眾若出現反覆頭暈、短暫視力模糊、肢體無力或意識改變等症狀切勿輕忽，應及早就醫檢查。透過早期診斷與跨專科合作治療，即使是嚴重的腦血管阻塞，仍有機會獲得良好控制，避免憾事發生。

頸動脈造影顯示，左側內頸動脈血流無法通過（黃色箭頭處）。（圖由大千綜合醫院提供）

