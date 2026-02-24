春節4起諾羅群聚！228連假前夕 彰化衛生局示警：貝類一定煮熟

酒精對諾羅病毒殺滅效果有限，彰化縣衛生局提醒民眾與學童，落實以肥皂或洗手乳「濕洗手」是預防感染的不二法門，圖為醫師與師長指導學童正確洗手。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕春節長假才剛結束，緊接著本週五（27日）又將迎來3天的二二八連假；彰化縣衛生局最新統計顯示，9天春節假期，全縣共接獲4件疑似諾羅病毒群聚通報，雖較去年同期的7件略有下降，但目前仍處於病毒流行季節，衛生局呼籲學校、餐飲及旅宿業者不可掉以輕心，做好個人衛生防護，落實環境定期消毒，是預防諾羅病毒感染最好妙方。

衛生局長葉彥伯指出，諾羅病毒在每年11月至隔年3月最為活躍，根據監測數據，去年一整年疑似諾羅腹瀉群聚案則有51件，諾羅病毒具有明顯季節趨勢，通常秋、冬兩季較多，春節期間的群聚感染多與聚餐、旅遊等頻繁的社交活動有關。

諾羅病毒是最常引起病毒性腸胃炎之一的病毒，該病毒傳染力強、散播速度快，主要透過糞口途徑、受污染的食物或水源傳染，甚至接觸患者嘔吐物或排泄物污染的食品也可能導致感染。典型症狀以嘔吐最為常見，比例高達9成以上，並伴隨噁心、腹痛、腹瀉，或可能發生頭痛、發燒、全身痠痛等身體不適情形，潛伏期約24至48小時。

衛生局提醒，酒精性消毒劑對諾羅病毒的殺滅效果不佳，民眾應落實以肥皂或洗手乳濕洗手；環境消毒則建議使用1000ppm的稀釋漂白水（200c.c.漂白水加入10公升清水）擦拭消毒後停留30分鐘，再使用清水擦拭，稀釋的漂白水應當天配製並標示日期名稱，未使用的部分在24小時後應予丟棄。

連假將至，衛生局呼籲民眾避免生食生飲，尤其是生蠔等貝類水產品應徹底煮熟再食用，餐飲從業人員若出現腸胃不適，應立即暫停工作，待症狀解除後至少48小時再恢復上班，以避免將病原帶入食品中，造成食物中毒。

