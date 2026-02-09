自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》台灣潛水員參與日本海底煤礦打撈身亡 專家揭氧中毒風險

2026/02/09 11:25

日本山口縣長生海底煤礦1942年礦難釀183死，近日在打撈遺骨時傳出台灣潛水員身亡。（路透）

日本山口縣長生海底煤礦1942年礦難釀183死，近日在打撈遺骨時傳出台灣潛水員身亡。（路透）

〔健康頻道／綜合報導〕日本山口縣宇部市長生海底煤礦，於1942年發生坍塌事故，當局近來展開遺骨打撈活動，近期作業時驚傳出台灣男性潛水員身亡，傳出疑似因高氧引起氧氣中毒，導致痙攣而溺水。根據國防醫學大學航太及海底醫學研究所網站指出，氧氣中毒可以按受影響對象分為3種主要類型，中樞神經系統氧中毒：在高壓的情況下抽搐，然後神志不清；呼吸系統氧中毒：於不停增加壓力時呼吸困難和胸部疼痛；眼部氧中毒：在高壓的情況下眼部特徵改變。

綜合日媒報導，山口縣宇部警察署，於2月7日中午12時30分許接到報案電話，指稱在長生煤礦潛水打撈時有1人失去意識，警方到場後得知是1名台灣潛水員於作業中昏迷，緊急送醫時已無呼吸心跳，到院後宣告死亡。

短時間暴露在極高壓的氧氣恐致癲癇發作

氧中毒是潛水時有可能誘發的疾病之一，根據國防醫學大學航太及海底醫學研究所網站表示，多年來，高氧潛水為潛水員帶來了許多好處，包含更長的滯底時間、更短的水面休息時間等。然而，吸入加壓的氧氣會導致人體組織中氧含量過高，從而形成高氧症。暴露在高壓氧氣中的類型不同，人體所受到的影響也不同。

國防醫學大學航太及海底醫學研究所網站表示，人體短時間內暴露在高於大氣中氧氣分壓的氧氣中會導致中樞神經系統中毒，長時間或暴露於標準氣壓下的氧氣時則會導致肺部和眼睛中毒。症狀可能包括迷失方向、呼吸困難、視力改變。如果更長時間地暴露於氧分壓高於標準大氣壓的氧氣中，或者短時間暴露在極高壓的氧氣中，則會導致細胞膜氧化應激、肺泡萎縮、視網膜脫落以及癲癇發作。

其中，中樞神經系統氧氣中毒的症狀包括癲癇發作、短暫的四肢僵硬並伴有抽搐和神志不清，這對於承受超過大氣壓的潛水員來說是致命的。

國防醫學大學航太及海底醫學研究所網站提到，氧氣中毒的處置方法是減少與高壓氧氣的接觸。

另外，衛福部新營醫院胸腔內科醫師汪政德說明，一般潛水過程中，如果民眾因為氧中毒，有可能會造成大腦的不正常放電，容易在這個過程中引起癲癇發作，導致後續的溺水意外，因此，民眾進行潛水過程中，要留意身體的不適感受，同時按照潛水的安全準則執行潛水事宜，一旦身體感覺與平日不同最好先觀察。

相關新聞請見

日本長生海底煤礦打撈遺骨 驚傳台灣潛水員身亡

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中