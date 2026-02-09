自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

北市春節21家醫院急診不休息 急救責任醫院診所開設防疫門診

2026/02/09 11:18

台北市衛生局今（9）日公布台北市各醫院春節期間設有急診服務。（資料照）

台北市衛生局今（9）日公布台北市各醫院春節期間設有急診服務。（資料照）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕即將迎來春節假期，台北市衛生局今（9）日公布台北市各醫院春節期間設有急診服務，並調整部分科別服務時間。根據衛生局資料，共有21家醫院（含台北市立聯合醫院7個院區）提供24小時急診服務；一般門診多於15日（小年夜）19日（初三）停止門診服務或僅提供部分門診。另外，針對春節期間流感與COVID-19流行期，台北市15家急救責任醫院及69家診所自小年夜至大年初五將分時段開設防疫門診。

北市聯醫信義門診部、昆明院區及林森院區辦理「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，開設時間為14日至15日（小年夜）、17日（初一）至20日（初四）、22日（初六）上午8時至晚間24時。衛生局表示，若有緊急醫療服務，台北市衛生局緊急及災難應變指揮中心（EMOC）仍24小時提供轉診資訊及災情監控，監督台北市內急救責任醫院確實掌握空床數。

因應流感與COVID-19等傳染病高峰期間，為了避免呼吸道疾病患者均至大醫院就醫造成急診壅塞，增加交叉感染風險，台北市15家急救責任醫院及69家診所自小年夜至大年初五（15日至21日）期間，分時段開設557診次防疫門診，提供公費流感及COVID-19抗病毒藥劑服務。也有22間社區藥局提供COVID-19口服抗病毒藥物及一般處方箋領藥服務。

衛生局表示，春節期間以初一、初二（17、18日）開診數較少，初四（2月20日）起各醫院門診逐步恢復正常服務量。如民眾有類流感症狀，包括發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛及倦怠等症狀，可先使用新冠家用快篩檢測，佩戴口罩洽防疫門診就醫並告知醫師快篩結果，以及時取得症狀治療藥物或口服抗病毒藥物治療。

衛生局也提醒，有類流感症狀之7類流感高傳播族群，包含醫事單位防疫人員、安養／長照機構受照顧者及工作人員、幼托育機構人員及保母、學生族群（幼兒園至五專3年級）、與流感重症高風險族群同住或其照顧者、禽畜養殖業/動物園工作人員及動物防疫人員、其他人口密集機構（如軍營等）人員，也可經醫師評估後開立流感抗病毒藥劑治療。

衛生局呼籲，已有呼吸道症狀者，或至室內人潮密集處、醫院、診所及長照機構等高感染風險場所時，建議配戴口罩、落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施。

