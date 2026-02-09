攻克困難食道診斷 台灣首場Endoflip示範在花蓮慈濟登場

花蓮慈濟醫院消化系中心主任陳健麟醫師（左）與香港威爾斯親王醫院Marc Wong醫師討論Endoflip檢測吞嚥困難病患的操作細節。（花蓮慈院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕對有吞嚥困難和胃食道逆流等賁門食道困難診斷病患，過去，進行高解析度食道壓力必須經鼻進行，病人常要忍受檢查過程的不舒服。台灣胃腸神經與蠕動學會、花蓮慈濟醫院昨舉行新型Endoflip（功能性管腔成像探頭）演示工作坊，使用新技術評估食道功能，可提供科學化數據，協助診斷吞嚥困難與胃食道逆流等困難病例。

花蓮慈院今指出，Endoflip的正式名稱是Functional Lumen Imaging Probe（功能性管腔成像探頭），臨床上常稱Endoflip 。這項儀器已在歐美先進國家使用，並已進階至第三代，特色是可以透過多組感測器，利用微弱電流偵測管腔大小改變，同步量測食道內腔的寬度與對應之壓力，並將數據即時轉換為圖形，藉此協助醫師評估食道下括約肌的開口能力與整體蠕動功能狀態。

花蓮慈院胃腸神經與蠕動醫學科主任雷尉毅醫師示範第二場的操作演示。（花蓮慈院提供）

Endoflip是在病人接受鎮靜胃鏡時一併完成，病人通常不會感到明顯不適，檢查流程多半可在數十分鐘內完成，醫師也可在更從容的狀態下做全面的判斷；在國外的臨床經驗，對於嗜伊紅性食道炎（Eosinophilic esophagitis）造成食道管壁功能異常的患者，或在接受藥物治療後仍有吞嚥不順的病人Endoflip也能提供進一步釐清；這項在國外已經廣為使用的技術引進台灣，可以造福相當多的病患。

台大醫院胃腸神經與蠕動權威曾屏輝教授，擔任示範工作坊中四位病人病史介紹，他表示，目前腸胃科使用的黃金準則是高解析度食道壓力，有些病人的壓力測試處於模糊地帶，臨床上常有吞嚥困難的個案無法確定是食道遲緩。當醫師對食道蠕動疾病的診斷有疑義的時候，或是即將對病人進行不可逆的治療，尤其是食道肌肉切開等重要的決定，Endoflip會讓醫師更有把握做診斷，對病人更是一大福音。

台灣胃腸神經與蠕動學會理事長陳健麟表示，台灣過去使用這項工具經驗並不豐富，平時食道動力學的檢查，有些病人無法完全被診斷出來，這是台灣第一次在內視鏡下導引做食道功能評估，可以在觀察病人食道功能的變化、括約肌正常與否的過程中，病人不會感到不舒服。而且藉由這樣最新的技術，讓臨床醫師可以在對病人的診斷與治療得到更好的結果。

「Endoflip Live Demonstration Workshop」演示工作坊昨在花蓮慈濟醫院消化系功能檢查室展開，來自台大醫院、土城長庚醫院、三軍總醫院、台北醫學院附設醫院、台中榮民總醫院、高雄醫學大學附設醫院、義大醫院等消化系醫師、麻醉科醫師等專家共聚一堂，觀摩研習，並請香港威爾斯親王醫院Marc Wong醫師介紹特色與原理。

花蓮慈院內視鏡進階治療科主任簡錫淵示範胃食道逆流病患的Endoflip檢查。（花蓮慈院提供）

全國各醫學中心、醫院等消化系醫師齊聚花蓮慈濟醫院，參加台灣首例功能性管腔成像探頭Endoflip的現場實作演示工作坊。（花蓮慈院提供）

