溫度落差大引起心肌梗塞 醫：50歲以上、患有心血管疾病高風險族群需留意

近日氣溫驟降，民眾多前往溫泉館泡湯取暖。然而，溫度落差大容易引起心肌梗塞等狀況。圖為示意圖，非事發地點。（資料照）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕近日氣溫驟降，民眾多前往溫泉館泡湯取暖。然而，溫度落差大容易引起心肌梗塞等狀況。台北市立聯合醫院中興院區急診科主任洪子堯提醒，過年期間會有比較多心肌梗塞或中風案件，易發生於低溫，若是50歲以上、患有心血管疾病的高風險族群需注意保暖。

洪子堯表示，若心臟本身有些動脈硬化情況，或是腦血管、中腸動脈有膽固醇沉積時，較有可能在血管收縮時產生中風或是心肌梗塞症狀。尤其因為過年期間，室內室外溫度落差，或是離開溫暖地方時。他特別叮嚀上了年紀的民眾、有心血管或腦血管疾病的高風險族群，最好在室內維持固定溫度，若要出門要留意保暖。

此外，民眾如果感受到心臟有不到一分鐘的胸痛感覺，可能代表心臟動脈狹窄，是潛在心肌梗塞徵兆。

