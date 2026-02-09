健康網》廚房驚見5大傷肝腎「毒粉末」？ 醫警：第一名太常吃

專家表示，粉末狀的食物像是花生粉、咖啡粉、乳清蛋白等，因為表面積巨大，容易被黴菌毒素污染，最好選擇小包裝、保持乾燥、開封後儘早吃完；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾想要保護肝腎，不需要買昂貴的補品，只需一個簡單動作！洪永祥診所院長洪永祥指出，只要到家中廚房進行「恐怖櫥櫃大搜查」，只要是花生粉、科學中藥粉、五穀粉、咖啡粉、乳清蛋白等，一發現這些粉狀食品結塊，最好快丟掉，以避免被黴菌毒素污染後吃下肚，破壞肝腎健康。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，很多人以為，食物只要是「乾」的、做成「粉」狀的就不會壞，放進櫥櫃夾起來就好。但事實上，粉末狀的食物因為表面積巨大，簡直就是黴菌毒素的「豪華磁鐵」。這些毒素如黃麴毒素、赭麴毒素，它們無色無味蔓延快，而且「耐熱」，就算拿去烤、拿去煮，未達280度C它們依然穩如泰山。

請繼續往下閱讀...

洪永祥說明，當食物磨成粉，它的表面積會呈幾何級數增加。這意味著他吸濕效率極高，它會迅速吸附空氣中的水分，達到黴菌生長的標準。更恐怖的是它正在孳生但肉眼難以辨識，整顆花生發霉你看得到，但花生粉發霉，黴菌絲會跟粉末混在一起，偽裝成「只是受潮結塊」。

5大傷肝腎粉末排行榜

洪永祥解析生活中中的「粉粉危機」，一旦發現這些粉狀食物結塊，一定要立刻丟掉：

第1名：花生粉

花生粉通常是由碎裂、品質較差的花生仁加工而成，且花生本身就是黃麴黴菌的最愛。黃麴毒素不僅是強烈的一級致癌物，還會誘導腎臟粒線體功能障礙，導致肝腎衰竭。

第2名：科學中藥粉

許多科學中藥添加了玉米澱粉作為賦形劑，極度吸水。中藥粉結塊後，裡面極易滋生肉眼看不見的黴菌。研究顯示： 中草藥在儲存過程中若濕度控制不當，極易檢出具有累積性的赭麴毒素 A。這種毒素會直接攻擊腎絲球，對原本腎功能就不佳的慢性病患來說，補藥變「毒藥」。

第3名：五穀/堅果粉（芝麻粉、燕麥粉、紅豆粉）

科學研究顯示，穀物粉狀食品在加工後若保存環境不佳，易產生多種真菌毒素。這些毒素進入肝臟後會干擾蛋白質合成，對肝腎造成雙重打擊，長期攝取會讓身體陷入慢性發炎。

第4名：咖啡即溶包與咖啡粉

辦公室抽屜裡那包放了三個月的即溶咖啡，或是為了省錢買的大罐裝咖啡粉。咖啡豆在儲存過程中若環境潮濕，極易產生赭麴毒素 A。磨成粉後，如果包裝密封不嚴，毒素濃度會隨濕度增加。這種毒素在體內的半衰期高達35天，身體需要花費大量時間才能代謝。

第5名：乳清蛋白與膠原蛋白粉

許多人習慣將大桶蛋白粉放在廚房流理台、或是飲水機旁以方便沖泡飲用。當頻繁開關導致冷凝水滲入，易受黴菌污染。高蛋白粉末在水分活性增加時，極易檢出真菌代謝物。研究發現這類毒素會引發肝腎組織的氧化損傷 。

洪永祥總結，只要粉末出現結塊、油耗味或存放時間過長，就不建議繼續食用。與其心疼丟掉一包粉，不如及早避免肝腎長期受損。選擇小包裝、保持乾燥、開封後儘早吃完，才是真正保護健康的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法