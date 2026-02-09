健康網》放屁出現臭雞蛋味別輕忽 醫曝「屁味4等級」自測表

專家表示，放屁是正常的排毒反應，但「味道」是身體給你的健康報告書；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕正常人每天都會排氣，但氣味的變化，可能反映腸道健康狀況。瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文提醒，如果放屁屬於氣體量少、無聲無息，但一出來就是濃烈的「臭雞蛋味」，這代表腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物，代表你正處在慢性發炎風險中。他進一步提供「屁味危險等級」量表，讓民眾隨時檢查腸道健康。

屁味與飲食型態、腸道菌叢代謝高度相關。歐瀚文在臉書粉專「歐瀚文醫師 功能醫學」發文分享，放屁有「臭雞蛋味」，別以為只是消化差。他分析吃肉跟吃菜產生的屁味有什麼不同：

請繼續往下閱讀...

●吃菜派，響亮小喇叭

攝取大量纖維，益生菌分解時產生大量二氧化碳、氫氣。特徵為氣體量大、壓力高，所以聲音響亮，但通常沒有味道，除非吃了大量花椰菜等含硫蔬菜。

●吃肉派，沉默的殺手

肉類蛋白質含硫，若分解不全，細菌會代謝出硫化氫、糞臭素。特徵為 氣體量少、無聲無息，但一出來就是濃烈的「臭雞蛋味」，這代表腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物。

「屁味危險等級量表」檢查腸道健康

歐瀚文表示，在功能醫學的檢測中，我們會看尿液有機酸或是腸道菌叢分析。但在生活中，你可以用嗅覺來自我檢測。屁味分為以下4個等級：

Level 1：無味風（空氣型）

通常屬於吃太快，吞入空氣。改善之道在於細嚼慢嚥，因為這不是菌的問題，是習慣問題。

Level 2：微酸發酵味（澱粉型）

民眾可能糖分或碳水吃太多，腸道菌過度發酵（可能有SIBO問題）。改善之道在於減少甜食與精緻澱粉。

Level 3：臭雞蛋味（蛋白質腐敗型）

這表示肉吃太多，或「胃酸不足」導致蛋白質未消化就進入腸道腐敗。改善之道需要補充消化酵素或檢測胃酸功能。

Level 4：腐肉腥臭味（病理型）

這階段的屁味帶有魚腥或死老鼠味，暗示嚴重菌相失衡、出血或壞死，建議民眾務必就醫。

有關維護腸道的方法，歐瀚文建議，首先應調整飲食結構，避免長期偏重高蛋白飲食，適度增加蔬菜與膳食纖維攝取；其次，留意自身消化能力，臭屁常是因為「無法消化」那塊肉，從源頭減少腐敗。最後，減少精製糖與可能引發腸道不適的食物，以降低腸道負擔。

歐瀚文總結，放屁是正常的排毒反應，但「味道」是身體給你的健康報告書。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法