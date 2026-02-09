透視腸道菌》膽囊切除連動菌相 1癌篩檢不可少

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

膽囊切除術（cholecystectomy）是最常見的膽道手術，常用於治療膽結石或膽囊炎。雖然手術本身可以解決膽囊問題，但越來越多研究發現，膽囊切除與大腸癌風險增加有關，背後原因卻一直不清楚。

研究團隊利用兩種小鼠模型（AOM/DSS 與 APCmin/+），模擬膽囊切除對腸道的影響，並透過腸道菌相定序、靶向膽汁酸代謝檢測、糞菌移植、單菌株定殖與膽汁酸補充實驗，全面探索膽囊切除與腸癌之間的關係及其分子機制。

研究顯示，膽囊切除會顯著加劇大腸腫瘤生成，並引起腸道菌相改變：有益菌 Bifidobacterium breve 明顯下降，而 Ruminococcus gnavus 顯著增加；同時人類腸道中的 GUDCA 與小鼠腸道中的 TUDCA 水平升高。進一步實驗證實，這些腸道菌相變化促進 TUDCA 產生，抑制 FXR 訊號、破壞 FXR/β-catenin 交互作用，最終加速腸癌發展；而 FXR 激動劑 OCA 能有效逆轉膽囊切除後的大腸腫瘤生成。

這項研究讓我們了解，膽囊切除雖然解決了膽囊疾病，但卻可能改變腸道菌相與膽汁酸代謝，進而增加大腸癌風險。這提醒曾接受膽囊切除手術的人，應特別注意飲食與腸道健康，例如多攝取高纖維食物、益生菌與發酵食品來維持菌相平衡；醫師也可考慮針對高風險族群進行更嚴密的大腸癌篩檢。未來，針對「腸道菌–膽汁酸–FXR軸」的介入（如FXR激動劑或益菌補充）有望成為預防與降低膽囊切除相關腸癌風險的新策略，為手術後患者帶來更完整的健康管理。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

