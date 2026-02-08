自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

不是少喝糖就好：芬蘭揭開肥胖真正元凶

2026/02/08 19:04

肥胖成為健康公敵，久坐、消費至上的美食誘惑，以高瘦印象著稱的芬蘭難倖免，赫爾辛基市向肥胖下戰帖，推迷你介入模式；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔中央社〕肥胖成為健康公敵，久坐、消費至上的美食誘惑，以高瘦印象著稱的芬蘭難倖免，赫爾辛基市向肥胖下戰帖，推迷你介入模式，從社福醫療體系著手，以免費諮詢精準投遞運動處方。

台灣每2人就有1人過重，即使是給人高瘦刻板印象的芬蘭人，也難擺脫肥胖的困擾，日前在赫爾辛基舉辦的進擊的健康節（Radical Health Festival）論壇上，赫爾辛基大學醫院健康體重中心主任皮耶蒂萊寧（Kirsi Pietiläinen）指出，肥胖是當代最複雜的健康挑戰之一。

基爾西表示，肥胖涉及生物學、心理學、行為學和社會等多重因素，傳統單一方法效果不佳。她認為，肥胖與過去50年人類生活環境的劇變密切相關，誘惑增多、步數減少、生活壓力加大和晝夜節律干擾，這些因素都增加了肥胖的風險。

基爾西舉例說明，商店的設計便是典型環境影響。她經常去的超市要結帳時必須經過一條「糖果跑道」，擺滿了視線高度、顏色鮮豔且價格明示的即食零食，容易引發衝動購物。這樣的設計促使人們在購物過程面臨多次誘惑，對肥胖問題有「推波助瀾」的作用。

芬蘭肥胖研究協會創始人之一的米凱爾・福格爾霍姆（Mikael Fogelholm）也有同樣的看法，他說，全球在解決肥胖問題上並未取得顯著進展。許多國家過於天真地認為降低含糖飲料攝取量10%，就能解決問題，然而儘管含糖飲料的消費略減，肥胖率並未顯著改變。

米凱爾點名大型量販店，店內有數以萬計食品選項，這樣的環境與過去完全不同，被設計成充滿了誘惑，讓人消費更多，「事實上，我們確實買了更多東西」，無奈變革面臨重大阻力，食品公司與消費緊密相連，消費被視為社會核心價值，政治力量勢必反對。

與其正面對抗食品業巨獸，芬蘭赫爾辛基市另闢蹊徑，市府體育活動促進部門高級顧問蒙特（Hanne Munter）分享將在今年秋天登場的迷你介入模式，「我們在社福與醫療服務系統，每天都會遇到那些最能從身體活動中受益的人」，透過免費諮詢，能精準投遞運動處方。

據芬蘭官方統計，2025年有9萬6000名病人被診斷為有三高等肥胖衍生的問題。當時尚無「迷你介入模式」，僅1700人接受運動處方。研究結果顯示，儘管只有少數人開始進行身體活動，但其中有10%到12%開始朝著更活躍的生活方式邁進，促進精準投遞運動處方勢在必行。

蒙特說，久坐的生活方式已經蔓延開來，再加上科技日新月異，人們不再需要進行大量的體力活動，就能完成日常任務，身體活動逐漸被邊緣化。「迷你介入模式」是一種以動機式晤談為基礎的方法，幫助醫療專業人員向病人主動提及身體活動，並引導病人尋求相關服務。

蒙特進一步說明，社福與醫療服務中的每次接觸都應該被用來推動身體活動，關鍵在於如何擴大對話和迷你介入的應用，盼透過跨市府部門合作，使「迷你介入模式」可引導民眾日常身體活動，如鼓勵增加通勤步行或騎自行車時間，也可以介紹參與居家附近的運動服務。

