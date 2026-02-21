自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

收假前「腦袋卡卡」非錯覺！研究曝：高脂高糖吃4天 記憶力下滑近16％

2026/02/21 11:08

收假前幾天開始慢慢忌口，減少炸物、甜點與含糖飲料的攝取，避免血糖大起大落，有助於大腦恢復穩定運作；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

收假前幾天開始慢慢忌口，減少炸物、甜點與含糖飲料的攝取，避免血糖大起大落，有助於大腦恢復穩定運作；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕年假即將結束，不少民眾卻發現一想到開工，腦袋卻怎麼也轉不動，出現注意力不集中、記憶力變差的「腦霧」感。高雄初日診所李唐越醫師指出，這種情況可能不是心理作用，而是年假期間高脂高糖飲食，短時間內對大腦造成的影響。

李唐越引述發表於國際期刊《PLOS ONE》的研究指出，短期高脂高糖飲食對大腦影響相當迅速。研究找來 102 位健康大學生，連續 4 天攝取高飽和脂肪與高糖早餐，結果顯示，實驗組在記憶力測試中的表現下滑近 16%，且需多攝取近 70% 的熱量，才能產生相同程度的飽足感，餐後血糖與三酸甘油酯上升幅度也較高。

李唐越說明，短時間內大量攝取糖分與脂肪，會干擾大腦中負責學習與記憶的海馬體功能，使神經訊息傳遞效率下降，進而出現注意力不集中、腦霧與記憶力下滑。動物研究亦顯示，高脂飲食會影響大腦葡萄糖供應，讓記憶中樞陷入類似缺糖狀態。

連假後，出現腦霧與記憶力下降，多半可隨著調整飲食與作息回穩；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

連假後，出現腦霧與記憶力下降，多半可隨著調整飲食與作息回穩；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

好消息是，這類變化多半屬於暫時性反應。李唐越建議，若不想一開工就「腦袋空空」，可在收假前幾天開始調整生活型態，協助大腦逐步回到穩定狀態。

●飲食逐步降油降糖

收假前幾天開始慢慢忌口，減少炸物、甜點與含糖飲料的攝取，避免血糖大起大落，有助於大腦恢復穩定運作。

●吃得營養均衡

可參考「211餐盤」原則，每餐一半是蔬菜，1/2是蛋白質，1/2是全穀類，讓大腦有穩定能量來源，也能避免忽多忽少的進食方式影響代謝。

●可嘗試溫和的輕斷食

可嘗試 168 斷食法，藉由拉長不進食的時間，達到穩定血糖。但要以身體能適應為原則，不必過度勉強，更忌諱採取極端斷食。

 

收假前提早入睡、固定起床時間，讓生理時鐘回到上班節奏，有助於專注力與記憶力更快恢復。

李唐越提醒，連假後出現腦霧與記憶力下降，多半可隨著飲食與作息回穩，在幾天內逐步改善。但若已恢復正常生活1-2週，仍出現注意力難以集中、血糖偏高，或遲遲無法擺脫高脂高糖飲食習慣，建議及早尋求醫師或營養師評估，找出適合自己的調整方式，避免短期失序演變為長期代謝問題。

