健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》天冷上廁所竟成致命關卡？ 醫點名猝死高風險族群

2026/02/08 20:43

只是排便卻昏倒！專家表示，在如廁前後出現雷擊般頭痛、嘔吐、胸痛或背痛撕裂感、冒冷汗、排便眼前發黑等狀況都要特別留意；圖為情境照。（圖取自freepik）

只是排便卻昏倒！專家表示，在如廁前後出現雷擊般頭痛、嘔吐、胸痛或背痛撕裂感、冒冷汗、排便眼前發黑等狀況都要特別留意；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣轉冷時，偶爾傳出有人只是上個廁所就突然昏倒，甚至猝死。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，便秘時會閉氣用力，這會讓胸腔壓力上升、靜脈回流變差，接著血壓與心臟供血變動很劇烈。對於冠狀動脈狹窄、或有心律不整傾向的人，可能觸發心肌梗塞等心血管事件，因此，在如廁前後出現雷擊般頭痛、嘔吐、胸痛或背痛撕裂感、冒冷汗、排便眼前發黑等狀況都是警訊。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，「上廁所」不是一件單純的事，對心血管來說，它有時像在做一個小型的「壓力測試」。真正的關鍵通常是因為用力憋氣、迷走神經反射，再加上你本來就可能有的隱性心血管問題，3種情況疊加，就可能出現致命心血管事件。

黃軒進一步歸納上個廁所就突然昏倒的4個原因：

●用力排便

便秘或用力時，人常會閉氣用力，這會讓胸腔壓力上升、靜脈回流變差，接著血壓與心臟供血變動很劇烈。對心臟儲備差、冠狀動脈狹窄、或有心律不整傾向的人，可能觸發心肌缺血、心肌梗塞、心律不整、心衰惡化，甚至在脆弱族群引發猝死風險。

●迷走神經

上廁所排便或是排尿屬於「情境性昏厥」的典型場景之一，強烈迷走神經刺激會造成心搏過慢或血壓驟降，人可能在馬桶上直接昏倒；若同時合併心臟疾病，少數會惡化成更嚴重的心律事件。

●廁所觸發的不只是心臟

用力造成的瞬間血壓上升，可能是某些「破裂型事件」的最後一根稻草，例如：蜘蛛膜下腔出血，有研究指出排便或是排尿，可作為觸發情境的一部分；主動脈剝離，用力時血壓飆升可能誘發；肺栓塞，也被報告與廁所情境相關

●天氣變冷成誘發因素

「只是上個廁所」會變成致命？因為它常常伴隨站起來或是蹲下的姿勢改變（血壓調節壓力）、用力、迷走神經反射，加上夜間、飲酒、脫水、發燒、藥物（降壓藥、利尿劑等），都會把身體推向「低灌流或心律不穩」的臨界點。

民眾不禁要問，什麼狀況要高度懷疑是「危險訊號」？黃軒解釋，如果有人在廁所前後出現以下任一種，不要當成單純昏倒，務必特別注意：

1.雷擊般頭痛、嘔吐、意識改變

2.胸痛/背痛撕裂感、冒冷汗

3.喘、胸悶、心悸、咳血或近期久坐/手術

4.排便或排尿時反覆頭暈、眼前發黑、差點昏倒

黃軒建議民眾的預防之道，避免硬用力，處理便秘問題，多補纖維、水分、規律活動，必要時就醫；廁所別衝太快，尤其夜間起床先坐床邊 30 秒再走；有頭暈就先停，不要繼續用力，改成深呼吸、放鬆；高風險者（心臟病、主動脈瘤、高血壓控制差、近期感染/胸痛），建議做一次完整評估。

黃軒補充，冬天時節心血管事件多，不妨到醫院做系統性評估，至少心電圖、血壓趨勢、用藥檢視；若有需要時可以進一步檢查心臟超音波、Holter、傾斜床測試等，如果有隱藏性的病因，可以提早發現，維護身體健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

