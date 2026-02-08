自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

失智警訊在眼睛？ 研究發現視網膜藏細菌

2026/02/08 13:24

最新研究發現，眼底變化可能反映大腦病變跡象；圖為情境照。（圖取自freepik）

最新研究發現，眼底變化可能反映大腦病變跡象；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人以為失智症只是大腦的問題，但最新研究顯示，眼睛可能早已洩漏了天機。美國醫學團隊在阿茲海默症患者的視網膜深處，發現了一種常見的「呼吸道細菌」。這項發現意味著，未來或許只要透過非侵入性的眼底檢查，就能提早揪出潛藏在大腦裡的失智風險。

科學新聞網站《Science Alert》報導，這項發表於頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications）的研究，由美國洛杉磯西達斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）團隊執行。他們分析了104名逝者的眼球與腦部組織，結果發現，阿茲海默症患者的視網膜中，普遍存在較高濃度的「肺炎披衣菌」（Chlamydia pneumoniae）。這是一種常見的細菌，通常引起肺炎或鼻竇炎，如今卻被發現在眼睛與大腦的病變區域中「如影隨形」。

研究主導者、神經科學家科羅尼奧-哈瑪維（Maya Koronyo-Hamaoui）形容，眼睛的構造能反映大腦的健康狀態。研究發現，這種細菌感染引發的慢性發炎，就像一把火，可能從眼睛一路燒向大腦，加速神經細胞死亡與認知功能退化。實驗顯示，細菌感染程度越嚴重的人，其腦中堆積的β澱粉樣蛋白（Amyloid-beta，失智症的關鍵指標）也越多，認知退化狀況也更明顯。

未來健檢新希望：看眼底測失智

雖然目前尚無法斷定是細菌直接「導致」了失智，還是失智讓大腦更容易被感染，但這項發現開啟了全新的治療思路。若能確認殺死細菌就能減緩發炎，或許能成為治療阿茲海默症的新靶點。更重要的是，這顯示視網膜檢查有望成為一種無痛、非侵入性的工具，幫助醫師在症狀惡化前，就先從眼睛裡「看見」大腦的危機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中