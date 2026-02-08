失智警訊在眼睛？ 研究發現視網膜藏細菌

最新研究發現，眼底變化可能反映大腦病變跡象；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人以為失智症只是大腦的問題，但最新研究顯示，眼睛可能早已洩漏了天機。美國醫學團隊在阿茲海默症患者的視網膜深處，發現了一種常見的「呼吸道細菌」。這項發現意味著，未來或許只要透過非侵入性的眼底檢查，就能提早揪出潛藏在大腦裡的失智風險。

科學新聞網站《Science Alert》報導，這項發表於頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications）的研究，由美國洛杉磯西達斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）團隊執行。他們分析了104名逝者的眼球與腦部組織，結果發現，阿茲海默症患者的視網膜中，普遍存在較高濃度的「肺炎披衣菌」（Chlamydia pneumoniae）。這是一種常見的細菌，通常引起肺炎或鼻竇炎，如今卻被發現在眼睛與大腦的病變區域中「如影隨形」。

請繼續往下閱讀...

研究主導者、神經科學家科羅尼奧-哈瑪維（Maya Koronyo-Hamaoui）形容，眼睛的構造能反映大腦的健康狀態。研究發現，這種細菌感染引發的慢性發炎，就像一把火，可能從眼睛一路燒向大腦，加速神經細胞死亡與認知功能退化。實驗顯示，細菌感染程度越嚴重的人，其腦中堆積的β澱粉樣蛋白（Amyloid-beta，失智症的關鍵指標）也越多，認知退化狀況也更明顯。

未來健檢新希望：看眼底測失智

雖然目前尚無法斷定是細菌直接「導致」了失智，還是失智讓大腦更容易被感染，但這項發現開啟了全新的治療思路。若能確認殺死細菌就能減緩發炎，或許能成為治療阿茲海默症的新靶點。更重要的是，這顯示視網膜檢查有望成為一種無痛、非侵入性的工具，幫助醫師在症狀惡化前，就先從眼睛裡「看見」大腦的危機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法