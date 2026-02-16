自由電子報
健康 > 杏林動態

春節連假9天哪裡看診？ 台中市醫院門診一次看

2026/02/16 20:41

台中市急救責任醫院春節門診，初四後大多恢復門診，其中部立台中醫院等從除夕到初四皆設門診，另中市設有2處假日輕急症中心（UCC）台安雙十醫院、家健聯合診所。（台中醫院提供）

台中市急救責任醫院春節門診，初四後大多恢復門診，其中部立台中醫院等從除夕到初四皆設門診，另中市設有2處假日輕急症中心（UCC）台安雙十醫院、家健聯合診所。（台中醫院提供）

〔記者蔡淑媛、陳建志、歐素美、張軒哲／台中報導〕今年農曆春節連假長達9天，台中市22家急救責任醫院春節門診，在除夕上午幾乎正常開診，初四後大多恢復門診，其中部立台中、豐原、市立醫院及慈濟等醫院從除夕到初四皆設門診，另因應醫學中心急診擁塞、分流急診人潮，中市設有2處假日輕急症中心（UCC）台安雙十醫院、家健聯合診所，除了除夕當天停診，均提供急診服務，讓輕急症民眾就近就醫。

今年春節9天年假，部立台中、豐原、市立、慈濟等醫院除夕上午開設門診，其中豐原醫院下午也由感染科、新陳代謝科、兒科及外科特定科別開診；下午初一至初四上、下午皆設有門診，初四起陸續恢復正常門診。

台中市衛生局表示，台中市42家地區醫院中，除夕至初三有21家醫院提供部分門診服務，初四、初五增加至28家，初六仍有11家醫院看診；全市診所於春節期間合計提供超過800診次的醫療服務；另針對呼吸道腸胃道傳染病，急救責任醫院從初一至初三也開設「傳染病特別門診」。

尤其今年也有多家基層診春節9天幾乎全年無休，包括豐原楊啟坤診所、潭子照喜診所、龍井育恩診所、南區林志明內兒科診所、吉陽診所等都開診，牙科部分，台中醫院在除夕、初四上午新增牙科門診，方便民眾臨時牙痛等牙科問題就醫，牙醫診所中有東區永華、南屯區哈蘇、西屯區寬庭、霧峰區鴻安牙醫診所等多家診所也開診。

衛生局長曾梓展提醒，若出現高燒不退、意識不清、劇烈胸痛、呼吸困難等危急症狀，或出現中風徵兆（無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作），應立即撥打119送醫，並記下發作時間，把握黃金治療期；如屬一般非緊急輕症，建議優先選擇UCC或仍有開診的醫院、診所門診，透過「分級就醫、適當就醫。

民眾如有就醫需求，可事先至衛生福利部中央健康保險署網站或致電醫療院所查詢春節開診時段，以利順利就醫，衛生局亦同步公告春節期間開診名單供市民查詢。

有關台中市各級醫療院所春節期間開診資訊，可至衛生局網站（https://www.health.taichung.gov.tw/）或健保署網站（https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1000S01 ）查詢。

