健康網》春節開車別鐵齒 國外網紅醫：睡不滿6小時形同醉上道

別以為咖啡可以壓住你的微睡眠，百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯．賈拉米洛博士差點就在國道上肇事，他提醒出現6大徵兆時，不要再自駕下去；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今年春節期長達9天，可以想見國道車子壅塞，西班牙百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯．賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）以自己的親身經歷，只要開車愛睏，請不要「睏上道」，恐造成致命性肇事。

他回憶，「那天很早，我剛下醫院的班，熬了一夜沒有睡意，腎上腺素很高、皮質醇也很高，我那時覺得自己無敵」。西班牙百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯．賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）指出，沒想到開車開到一半，毫無預警地眼前一片黑，大腦完全斷了線，微睡眠比酒駕還危險，「我差點被自己害死了」。

請繼續往下閱讀...

灌了咖啡 自認為會清醒一路開回家

卡洛斯．賈拉米洛回憶那天的情景，心想有喝咖啡就好，於是就開車上國道，當時自己沒有超速，一切很安靜，車子來來往往，突然之間，他的眼前一片黑：「我唯一記得的是，車子開始偏移，輪胎震動著壓過路肩線，那一刻胸口湧上一股強烈的恐懼」。

微睡眠來襲 大腦毫無防備直接關機

他提醒，微睡眠前的警訊包括：眼皮沉重、車道偏移、頻繁打呵欠、視力模糊、不記得剛剛行駛的路段、思緒跳躍。卡洛斯．賈拉米洛說，縱使自己早已讀過大量研究文獻，也明明知道睡眠剝奪不是「累」，而是對大腦控制能力的全面喪失，而這種情況還是發生在自己身上。

卡洛斯．賈拉米洛表示，之前清醒太久，前額葉皮質功能會下降，杏仁核過度活化，反應速度驟降，判斷力完全扭曲，注意力破碎；在情緒上，出現憂鬱、衝動控制完全改變。「微睡眠」是1到10秒的大腦完全斷線，眼睛仍是張開的。

睡不滿6小時上路 形同醉上道

卡洛斯．賈拉米洛說，睡眠少於5小時，致命事故風險增加4倍，以此類推，睡眠少於4小時，增加11倍，而每5起致死車禍，就有1起與疲勞或微睡眠有關。研究也顯示，連續24小時不睡，其駕駛風險等同於血中酒精濃度0.10%，這在幾乎所有國家都是違法的。

為什麼大腦會關機？因為所謂「睡眠壓力」，也就是腺苷（adenosine）在大腦中累積，代謝廢物堆積、能量生成下降、發炎反應上升，前額葉為了保護神經元而暫時關閉。卡洛斯．賈拉米洛心有餘悸地說：「這致命的1秒，往往發生在時速100到120公里的高速公路上」。

要預防也不是太難，卡洛斯．賈拉米洛請駕駛若睡不到6小時，就不要開車；若一定要上路，那就先睡20分鐘再上路，可以減少8成微睡眠風險，最重要的是，咖啡不是解方，只是暫時掩蓋疲勞的假象。

卡洛斯．賈拉米洛提醒，凌晨2點到清晨、以及下午1點到3點，是生理性嗜睡高峰，尤其在前一晚睡不好時，風險最高。他以自己親身經歷示警，只要睡不好就不要開車上路，這比醉上道還容易肇事。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法