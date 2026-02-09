自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》台灣每年3500名糖友截肢！ 專家籲護足別做「這事」

2026/02/09 07:22

糖尿病患者要提防因病情變嚴重而截肢，專家提醒，日常要注意留意紅腫，更不要不泡腳，做好護足工作；圖為情境照。（圖取自freepik）

糖尿病患者要提防因病情變嚴重而截肢，專家提醒，日常要注意留意紅腫，更不要不泡腳，做好護足工作；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據統計，台灣第二型糖尿病患者已超過240萬人，每年約7萬多名糖友面臨足部潰瘍，其中約3500人因為病情變嚴重而需要截肢。糖尿病衛教師陳怡禎提醒糖友，由於高血糖會傷害神經，導致即使有傷口也可能沒有感覺到，每年至少要做一次足部檢查，她並建議留意紅腫、不泡腳、避免熱敷腳部等護足8重點。

陳怡禎在粉絲專頁「大業診所」發文分享，糖尿病足潰瘍是糖尿病患者造成失能、甚至截肢的重要原因之一，只要落實每年足部檢查、穩定控制血糖並做好日常護足，多數糖尿病足其實可以在早期就被阻止，不必走到截肢這一步。

依據國民健康署建議，糖尿病患者應每年至少1次完整足部評估，包含：皮膚完整性檢查、血管檢查（足部脈搏、音叉試驗）、神經檢查（單股尼龍繩測試）。

為什麼糖尿病會傷「腳」？

陳怡禎分析，糖友容易有腳傷的原因有以下3項：

●神經病變

高血糖會傷害神經，讓腳部變得「不敏感」，鞋子磨破、踩到異物、燙傷都可能沒感覺，傷口因此被忽略。

●血液循環不良

血管硬化、狹窄，加上下肢小血管阻塞（俗稱腳中風），血流不足，傷口癒合變慢。

●免疫力下降、容易感染

高血糖環境讓細菌更容易滋生，小傷口也可能快速惡化，導致感染、壞疽甚至截肢。

糖友護足8關鍵

高血糖讓病友害怕造成截肢，平常應該如何避免風險呢？陳怡禎建議，日常不妨多注意以下8件事，保持足部健康：

1.每天檢查雙腳，留意紅腫、水泡、破皮、變色或異味，視力不佳可請家人協助。

2.清潔與保濕，可以使用溫水與中性肥皂清洗，不泡腳，乳液可擦，腳趾縫要保持乾燥。

3.正確修剪趾甲，剪平直，不剪太短、不挖角。

4.選對鞋襪，不打赤腳，鞋子要有包覆佳、楦頭寬、平底等特性，穿鞋前先檢查是否有異物，以免腳受傷。

5.避免熱敷腳部，勿用熱水袋、電熱毯直接加熱雙腳。

6.足部問題勿自行處理，一旦發生嵌甲、硬甲、香港腳、雞眼、病毒疣時，務必交由專業醫療處理，避免感染。

7.穩定控制血糖，糖化血色素HbA1c<7%，可降低神經與血管傷害風險。

8.戒菸，抽菸會讓血液循環更差、血管更容易阻塞。

陳怡禎提醒，只要足部出現傷口紅、腫、熱、痛；有分泌物、異味；傷口久未癒合，就要盡快就醫。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

