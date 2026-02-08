自由電子報
健康 > 心理精神

打瘦瘦針仍無法克制吃甜食？專家揭「多巴胺漏洞」

2026/02/08 12:01

瘦瘦針能抑制的是「肚子餓」，但對於大腦追求快樂的「情緒性進食」，效果有限；圖為情境照。（圖取自freepik）

瘦瘦針能抑制的是「肚子餓」，但對於大腦追求快樂的「情緒性進食」，效果有限；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近年來俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑在台灣掀起減重熱潮，不少民眾打針後食慾明顯下降，甚至看到油膩食物就反胃，但卻對甜點仍然毫無抵抗力。對此，台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵提醒，這並非藥物失效，而是和大腦「快樂機制」有關，減重本身不是只靠一針就能成功。

高湘涵指出，肥胖其實是一種需要長期管理的慢性疾病，並非短期追求外型的美容行為。瘦瘦針透過腸泌素作用，能降低生理性的飢餓感、延緩胃排空，對控制食量確實有幫助，但藥物有其極限，無法完全阻斷心理層面的飲食渴望。

不少使用者反映，打了瘦瘦針後，只要看到牛排、炸物等高油脂食物就會噁心、想吐，卻仍然會想吃蛋糕、冰淇淋等甜食。高湘涵解釋，這是因為油脂在胃中停留時間較長，藥物又會延緩胃排空，因此更容易引發不適；相對來說，甜食對胃部負擔較小，還能快速刺激多巴胺分泌，讓人產生快樂感。

她提醒，瘦瘦針能抑制的是「肚子餓」，但對於大腦追求快樂的「情緒性進食」，效果有限，這也成了不少人減重過程中的「漏洞」。如果長期靠甜食紓壓，不僅可能影響體重控制，也會讓減重成效大打折扣。

高湘涵建議，與其用甜食換取短暫快樂，不如透過運動來產生更健康的多巴胺來源。規律運動不僅能幫助情緒穩定，也有助於建立長期可維持的生活型態。她強調，瘦瘦針應在醫師評估下使用，並搭配飲食調整與生活習慣改變，才能真正兼顧美麗與健康。

