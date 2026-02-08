自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

瘦瘦針別亂打！分裝針劑恐有污染風險 用藥需注意「這2點」

2026/02/08 11:44

台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵提醒，瘦瘦針屬於處方藥，必須經醫師評估使用，民眾切勿透過網路或不明管道購買。（資料照）

台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵提醒，瘦瘦針屬於處方藥，必須經醫師評估使用，民眾切勿透過網路或不明管道購買。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近年「瘦瘦針」掀起減重風潮，不少人期待「打一針就能瘦」。不過，台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵提醒，瘦瘦針屬於處方藥，必須經醫師評估使用，民眾切勿透過網路或不明管道購買，更不可使用「分裝針劑」，否則恐有污染、劑量不明等嚴重風險，用藥安全不容輕忽。

腸泌素類藥物如猛健樂、善纖達與週纖達等GLP-1受體促效劑，透過抑制食慾、延緩胃排空與穩定血糖，對肥胖、糖尿病及代謝症候群患者確實有明確療效。不過高湘涵強調，當藥物被過度「神話」成快速瘦身工具，容易忽略其醫療風險。

隨著新一代藥物「猛健樂」（Mounjaro）在台灣引發討論，高湘涵進一步說明，傳統瘦瘦針如善纖達，屬單一GLP-1機轉，主要作用在中樞神經抑制食慾；而猛健樂同時具備GLP-1與GIP雙重機轉，除了降低食慾，也能影響脂肪代謝，有助於減少內臟脂肪囤積，臨床減重效果通常優於單一機轉藥物。

她強調，減重不只是「體重數字下降」，而是改善整體代謝健康。雙重機轉藥物在臨床上，對部分肥胖與代謝異常患者確實帶來更多幫助，但是否適合使用，仍需由專業醫師依個人狀況評估。

然而，隨著藥物需求暴增，非法販售亂象也浮上檯面。高湘涵提醒，近期常見民眾透過社群平台、私訊或代購管道購買瘦瘦針，甚至有醫美診所將原廠針劑「預先抽出分裝」販售，這些行為都存在極高風險。

高湘涵表示：「原廠針劑是密封設計，一旦分裝，就可能受到細菌污染，劑量與成分也無法確保。」她指出，這不只是效果打折，更可能引發感染或其他健康問題。她呼籲，民眾用藥時務必確認2點，針劑為「完整原裝、未拆封」，並在醫療院所由醫師開立、當場使用，才能確保安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中