瘦瘦針別亂打！分裝針劑恐有污染風險 用藥需注意「這2點」

台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵提醒，瘦瘦針屬於處方藥，必須經醫師評估使用，民眾切勿透過網路或不明管道購買。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近年「瘦瘦針」掀起減重風潮，不少人期待「打一針就能瘦」。不過，台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵提醒，瘦瘦針屬於處方藥，必須經醫師評估使用，民眾切勿透過網路或不明管道購買，更不可使用「分裝針劑」，否則恐有污染、劑量不明等嚴重風險，用藥安全不容輕忽。

腸泌素類藥物如猛健樂、善纖達與週纖達等GLP-1受體促效劑，透過抑制食慾、延緩胃排空與穩定血糖，對肥胖、糖尿病及代謝症候群患者確實有明確療效。不過高湘涵強調，當藥物被過度「神話」成快速瘦身工具，容易忽略其醫療風險。

隨著新一代藥物「猛健樂」（Mounjaro）在台灣引發討論，高湘涵進一步說明，傳統瘦瘦針如善纖達，屬單一GLP-1機轉，主要作用在中樞神經抑制食慾；而猛健樂同時具備GLP-1與GIP雙重機轉，除了降低食慾，也能影響脂肪代謝，有助於減少內臟脂肪囤積，臨床減重效果通常優於單一機轉藥物。

她強調，減重不只是「體重數字下降」，而是改善整體代謝健康。雙重機轉藥物在臨床上，對部分肥胖與代謝異常患者確實帶來更多幫助，但是否適合使用，仍需由專業醫師依個人狀況評估。

然而，隨著藥物需求暴增，非法販售亂象也浮上檯面。高湘涵提醒，近期常見民眾透過社群平台、私訊或代購管道購買瘦瘦針，甚至有醫美診所將原廠針劑「預先抽出分裝」販售，這些行為都存在極高風險。

高湘涵表示：「原廠針劑是密封設計，一旦分裝，就可能受到細菌污染，劑量與成分也無法確保。」她指出，這不只是效果打折，更可能引發感染或其他健康問題。她呼籲，民眾用藥時務必確認2點，針劑為「完整原裝、未拆封」，並在醫療院所由醫師開立、當場使用，才能確保安全。

