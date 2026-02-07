嚇！台中入園健檢 視力異常居冠 語言遲緩、蛀牙入列

學齡前整合式兒童健康檢查計畫，診所入園篩檢視力。（台中市衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為守護學齡前幼童健康發展，台中市衛生局自2024年起全面推動「學齡前整合式兒童健康檢查計畫」，2年來完成逾4萬名幼生入園健康檢查，衛生局長曾梓展表示，視力異常仍為學齡前幼童最常見的健康問題，占比約4分之1，以散光比例最高，其次為遠視與近視。

曾梓展指出，檢查結果分析除了視力異常仍為學齡前幼童最常見的健康問題，2024年及2025年分別有4354人及4081人確診視力異常；在一般身體理學檢查方面，兩年度皆以泌尿生殖系統異常（如包莖、疝氣）較為常見，2025年並將口腔檢查納入一般身體檢查項目，發現1.64％的幼生有明顯蛀牙問題，顯示幼童口腔保健仍需持續加強宣導。

在發展與聽力篩檢方面，曾梓展表示，發展異常以語言遲緩比例較高；聽力異常則多為疑似中耳炎或中耳積水等情形，所有初篩異常幼童，皆由合約醫療院所提供複檢通知，並進行後續轉介與追蹤管理，確保幼童能獲得即時且適切的醫療照護。

曾梓展說，學齡前整合式兒童健康檢查計畫結合基層醫療院所，由專業醫療團隊主動走入幼兒園，為中班幼生提供視力、聽力、發展篩檢及一般身體理學檢查等服務，打造以幼兒園為場域的健康檢查模式，提升健檢可近性與便利性，協助幼童及早發現健康問題、即時介入照護。

衛生局指出，2024年至2025年間，已完成逾4萬名幼生入園健康檢查，執行成果穩定且具成效，2024年共完成723所幼兒園、2萬665名幼兒健檢，篩檢率達98.29％，經複檢後確診異常個案5889人，占28.5％。

2025年擴大辦理至745所幼兒園、2萬559名幼兒，篩檢率96.55％，經轉介複檢及追蹤管理後，確診異常個案5403人，占26.3％。整體顯示，透過「入園健檢」模式，有助於及早掌握幼童健康風險並介入處理。

曾梓展補充說，透過「醫療團隊入園」的健檢模式，不僅有效減輕家長往返醫療院所的時間與交通負擔，也能掌握學齡前健康的黃金介入期，市府將於今年持續推動學齡前整合式兒童健康檢查，並在既有基礎上穩定辦理，呼籲家長與幼兒園配合健檢期程與相關通知，共同守護幼童健康，為孩子奠定良好的成長基礎。

