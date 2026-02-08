自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》別再被騙了！ 醫：高蛋白零食根本糖、油爆量

2026/02/08 12:18

健康網》別再被騙了！ 醫：高蛋白零食根本糖、油爆量

別再迷信「高蛋白」食物，減重醫師蔡明劼指出，活動量不大的人，攝取原型食物為優先；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃蛋白質成了全民運動，不過，減重醫師蔡明劼指出，市面上很多標榜高蛋白的加工食品，其實隱藏了不少地雷。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，不管是飲料、餅乾還是麵包，只要印上「高蛋白」這3個字，好像就自帶「健康光環」，讓人買得很安心。

蔡明劼剖析這類食品，以為在補蛋白質，其實可能是在補糖跟油：

●高蛋白飲料：
為了掩蓋乳清蛋白的味道，很多產品會添加驚人的糖分。喝下去後，肌肉還沒長出來，血糖就先飆升了。

●高蛋白點心：
為了維持酥脆或扎實的口感，脂肪含量通常高得嚇人。這類產品與其說是營養補給，不如說是「蛋白質含量較高的零食」。

高蛋白要看活動量來決定，蔡明劼指出，屬運動量極大的人，也就是每天都有高強度的重訓，確實需要額外的熱量與蛋白質來修復肌肉，這些便利的補給品對你是有幫助的。

相反地，若你的活動量不大，卻把這些高熱量、高糖分的高蛋白點心當正餐或零食吃，那你不是在增肌，而是在「增脂」。踩到地雷還不自知，結果只會越吃越圓。

避免誤食這類食物，更要聰明吃蛋白質，蔡明劼建議，買產品時，別只看正面寫幾克蛋白質，請同時檢查糖與脂肪的佔比。針對原型食物優先，像是雞蛋、雞胸肉、豆腐、希臘優格，永遠是最高CP值且最乾淨的來源。再來，評估熱量代價，比方一份點心有20克蛋白質，但熱量卻高達400大卡，就別下手了。

