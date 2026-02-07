瘦瘦針熱潮來襲3-3》減重藥登「藥王」寶座 食藥署一年查獲85件「瘦瘦針」違規

食藥署統計，2024年已查獲85件瘦瘦針相關違規案件，無處方販售、網路賣藥、非法攜帶入境等樣態層出不窮。與新聞事件無關（資料照）

〔記者林志怡、邱芷柔／台北報導〕減重藥物席捲全球，去年一舉登上全球藥品銷售冠軍，擠下長年稱霸的癌症免疫治療藥物，不過在市場熱潮背後，原本須經醫師處方的GLP-1類藥物，近年卻逐漸「走出診間」，從醫美診所拆針販售、藥局私下供應，到社群平台代購、海外攜帶返台，藥物流通管道不斷外溢。食藥署統計，2024年已查獲85件瘦瘦針相關違規案件，無處方販售、網路賣藥、非法攜帶入境等樣態層出不窮。

美國藥廠禮來4日公布去年全年財報，旗下結合GLP-1與GIP的雙重作用減重藥物，全年銷售高達365億美元，一舉超越過去長年稱霸的癌症免疫治療藥物，躍升為全球最暢銷藥品，銷售排名緊追在後的，則同樣是減重藥，丹麥藥廠諾和諾德相關產品全年合計銷售約361億美元，顯示減重藥已成全球藥品市場最火熱戰場。

但在全球銷售狂飆的同時，台灣的用藥與管理問題也逐漸浮現。健保署資料顯示，GLP-1類藥物的健保使用人數與費用持續成長，2020年至2024年間，申報使用人數由3.7萬人增至5.6萬人，健保給付金額也從12.6億元增加至18.6億元；不過，健保僅給付血糖控制用途，減重屬自費，實際使用規模難以全面掌握，也引發外界關切，當減重需求快速膨脹，是否會擠壓到糖尿病患者的用藥權益。

對此，食藥署表示，目前國內核准的GLP-1類藥物共有40張藥證，整體供應仍屬穩定，尚未出現糖尿病患者無藥可用的情況，但近年違規案件確實明顯增加。食藥署指出，去年共查核醫療院所、藥局及網路平台487件，其中85件違規，違規樣態包括無處方販售處方藥、非藥商執行藥商業務、調劑程序不符規定等，裁罰金額合計260萬元。

日前曾發生空服員違法夾帶瘦瘦針返台、遭海關查獲事件。食藥署強調，瘦瘦針屬處方用藥，依法不得於網路或非正規通路販售，民眾自國外攜回針劑藥品須持醫師處方且限自用，若轉售牟利，恐涉及無照藥商行為，最高可罰200萬元；也提醒民眾，瘦瘦針須經醫師評估開立處方並由藥師調劑，切勿透過不明管道購買，以免減重不成，反而危害健康。

