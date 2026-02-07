自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

瘦瘦針熱潮來襲3-1》一針就能瘦？ 從糖尿病用藥到全民減重 醫界拉警報

2026/02/07 21:43

從糖尿病用藥到減重神器，「瘦瘦針」正快速改變台灣人的減肥方式。（資料照）

從糖尿病用藥到減重神器，「瘦瘦針」正快速改變台灣人的減肥方式。（資料照）

〔記者邱芷柔、侯家瑜／台北報導〕從糖尿病用藥到減重神器，「瘦瘦針」正快速改變台灣人的減肥方式，當減重不再只是少吃、多動，而是愈來愈多人選擇「打一針就好」，醫界也開始示警，副作用與長期健康影響逐漸浮現，這已不只是單純的瘦身選擇，用藥風險必須全面攤開來看。

「瘦瘦針」指的是以腸泌素為基礎的藥物，包括GLP-1受體促效劑，及結合GLP-1與GIP的雙重作用藥物，這類藥物會模仿人體腸道分泌腸泌素，促進胰島素分泌、延緩胃排空與增加飽足感，達到控制血糖並抑制食慾的效果，原本用於治療第2型糖尿病，近年因減重效果顯著，也被用於肥胖症治療。

隨著越來越多人使用，美國自2023年起出現大規模訴訟，已有逾4千名使用者指控使用後出現嚴重腸胃道問題、營養不良，甚至肺栓塞；英國亦通報逾千例胰臟炎案例，其中包含17例死亡。台灣方面，食藥署統計，2023年至2025年間共接獲21件疑似不良反應通報，包括腸阻塞與胰臟炎。

台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵指出，肥胖是一種需要長期管理的慢性疾病，減重藥物並非美容工具，也不是人人適用。她強調，「BMI 27」是重要分水嶺，目前藥物僅適用於BMI≧30的肥胖族群，或BMI≧27且合併高血糖、高血壓、心血管疾病等共病者；BMI低於24的健康族群，仍應回歸飲食與生活型態調整。體位正常者若濫用減重藥物，恐導致骨骼肌流失，形成「肌少型肥胖」，反而讓代謝率下降、未來更容易復胖，減重不該只靠「打一針」，而應由醫師評估，並結合營養與運動介入，才能安全、可持續。

中華民國內分泌學會常務理事王景淵指出，醫院端多半仍將藥物用於糖尿病或心血管高風險族群，但在診所端，確實觀察到多數被用於減重，然而非糖尿病族群缺乏同等強度的醫療監測，風險自然不同；他也提到，將用藥直接視為「預防」糖尿病，是錯置研究出發點，GLP-1原本是針對準糖尿病或早期患者，透過減重延後發病，「若沒有糖尿病、也沒有明顯風險就先用藥，我會認為，出發點是錯的。」

台大醫院家庭醫學部主治醫師黃國晉也強調，沒有過重或肥胖者，本就不應使用GLP-1類藥物，即使有短期需求，也應由醫師評估、循序調整劑量。這類藥物仍屬處方藥，唯有搭配飲食、運動與生活型態調整，才能降低停藥後復胖風險。

