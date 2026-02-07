自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》網紅醫：腎臟隨年齡變化 老人常見3大腎臟病

2026/02/07 21:12

不少人憂心年紀大了，腎臟功能會有影響。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人憂心年紀大了，腎臟功能會有影響；專研老年醫學的網紅醫雷斯麗（Lesley Kernison）在擁有17.1萬訂閱的頻道透過影片解釋了腎臟功能如何隨著老化而變化，以及老年人常見的腎臟問題。該影片在短短1週獲得1.7萬人次點閱。

雷斯麗表示，隨著年齡增長，幾乎每個人的腎功能都會有一定程度的下降。據估計，50 歲以後，腎絲球過濾率（GFR）大約每十年會下降 8 ml/min，或每年平均下降 1%。在 65 歲以上的老年人中，約有 35% 患有慢性腎臟病（CKD），且盛行率隨年齡增加而上升。

雷斯麗解釋腎臟的功能：

過濾廢物：持續過濾血液，排出尿素（蛋白質分解產物）等廢物。

調節平衡：控制體內水分、血壓以及電解質（如鈉、鉀、鈣）。

製造激素：刺激紅血球生成（EPO）及活化維生素D。

藥物代謝：負責許多藥物的代謝與排泄，這對服用多種藥物的老年人尤為重要 。

同時，雷斯麗也提出老年人常見的腎臟病類型有：

慢性腎臟病（CKD）： 長期且持續的功能下降，通常與高血壓、糖尿病等慢性病造成的長期損害有關。

急性腎損傷（AKI）： 在數小時或數天內功能驟降。老年人常因嚴重脫水、感染或藥物副作用引起。

慢性病急性發作（Acute on Chronic）： 原本就有慢性腎病的患者，因急性誘因使病情突然惡化。

為什麼老年人容易發生腎臟問題？雷斯麗表示，數十年的高血壓或高血糖會損害腎臟微血管。抑或是老年人常服用的非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs，如 Ibuprofen）會對腎臟有壓力。其他則有吸菸、肥胖、自體免疫疾病，或因男性攝護腺肥大導致尿流阻塞等。

雷斯麗提醒，輕中度的腎功能下降（GFR 在 50 以上）通常沒有任何症狀，因此定期檢查（肌酸酐 Creatinine、尿素氮 BUN）非常重要。雷斯麗表示，當功能嚴重受損時，可能出現：

水腫：尤其是腿部腫脹或心衰竭症狀。

電解質失衡：高血鉀導致肌肉抽搐、心律不整。

尿毒症：造成意識混亂、嗜睡、皮膚搔癢或噁心嘔吐。

預防與治療方面，雷斯麗建議，嚴格控制血壓與血糖；避免使用傷腎藥物。雷斯麗提醒，雖然洗腎（透析）或腎臟移植是選項，但醫師強調對於高齡且衰弱的老年人，「保守性腎臟管理（安寧療護）」也是一種重要的選擇，以減輕頻繁醫療帶來的負擔。

雷斯麗最後強調，雖然腎功能會隨老化自然下降，但透過控制慢性病、注意用藥與水分補充，多數老年人可以維持足夠的腎功能以應付日常生活，而不一定會進展到洗腎階段。

