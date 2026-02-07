自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》出遊別怕暈船 醫談預防多元方法

2026/02/07 11:21

東海岸的賞鯨或坐遊艇等相關活動相當有趣，然不少人飽受暈船所苦。圖為龜山島海域。（資料照、記者江志雄攝）

東海岸的賞鯨或坐遊艇等相關活動相當有趣，然不少人飽受暈船所苦。圖為龜山島海域。（資料照、記者江志雄攝）

〔健康頻道／綜合報導〕春節連假將至，不少人選擇搭渡輪旅遊，特別是台灣東海岸不時有賞鯨船可搭；然許多人飽受暈船所苦。光田綜合醫院耳鼻喉部主治醫師呂弘鈞在臉書粉專「呂弘鈞醫師 Will Lu｜耳鼻喉・兒科・醫美」表示，若想不暈船，有很多做法可以做，包含看著遠方，不滑手機等。

暈船的真相：眼睛跟內耳在吵架

戰勝暈船前，先了解暈船。呂弘鈞表示，身體有三套系統在告訴大腦「你有沒有在動」：

• 眼睛：看到的畫面。

• 內耳前庭：感覺加速度、旋轉、上下晃動（平衡器官）。

• 本體感覺：肌肉關節的姿勢回饋。

呂弘鈞表示，在船上最常發生的是：你坐在船艙看手機、看近的東西，使得「眼睛覺得你沒動」，但船一直晃，讓「內耳覺得你在動」。訊號打架，大腦就容易出現：噁心想吐、頭暈、冒冷汗、臉色發白、想睡、全身不舒服。

哪些人特別容易發生？

呂弘鈞表示，如果你符合下面幾個，真的不用硬撐：

•船艙悶、油味重、空氣不流通。

•一上船就滑手機、看書、看近距離。

•睡眠不足、空腹或過飽、喝酒。

•緊張焦慮（越怕越容易）。

•有些偏頭痛體質，也會更敏感。

最有效的「不暈船」做法

●呂弘鈞建議，出海或賞鯨前，你可以這樣：

●看遠方地平線（讓眼睛跟內耳同步）。

●坐在船的中間、靠近下層（晃動較小）。

●保持通風、遠離油煙味。

●不要滑手機、不要看書。

●前一晚睡飽，吃清淡七分飽。

暈船藥：重點是「先吃」，不是暈了才吃

很多人覺得藥沒效，其實是因為暈了才吃。通常建議：出海前30到60分鐘先吃（依藥物不同略有差異）。提醒一下，有些藥會嗜睡、口乾、反應變慢，吃了不建議開車、也不要配酒。若有青光眼、攝護腺肥大，或正在服用特定藥物，建議先問醫師與藥師。

什麼狀況不像單純暈船？建議就醫

如果下船後還持續很久，或出現一側耳鳴／聽力下降；天旋地轉站不住；視力模糊疊影、肢體無力、口齒不清；劇烈頭痛、持續嘔吐脫水。這就不只是暈船，建議儘快就醫評估。

