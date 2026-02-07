自由電子報
健康 > 杏林動態

台積電慈善基金會「醫療的起點 公益的實踐」年度成果分享屏榮登場

2026/02/07 09:38

退輔會主委嚴德發（左）致贈感謝狀給台積電慈善基金會董事長張淑芬（右）。（記者羅欣貞攝）

退輔會主委嚴德發（左）致贈感謝狀給台積電慈善基金會董事長張淑芬（右）。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台積電慈善基金會2017年成立以來，持續結合政府機關、學術單位與民間組織力量，推動多項深具影響力的公益專案，長期深耕醫療照護、人才培育與永續發展等關鍵領域，今（6）日於屏東榮總舉辦「醫療的起點，公益的實踐」年度成果分享，退輔會主委嚴德發、台積電慈善基金會董事長張淑芬、屏東縣副縣長黃國榮等人出席，共同見證深化在地醫療與人才培力的豐碩成果。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，多年來台積電慈善基金會已與國軍退除役官兵輔導委員會、崑山科技大學等單位建立穩固合作夥伴關係，陸續推動榮民之家台積志工陪伴計畫、受台北榮民總醫院委託營運的關渡醫院公益醫療服務、技職培力方案，以及公益節能與永續環境行動，展現企業社會責任的實際成果。

退輔會主委嚴德發則表示，退輔會將持續支持基金會推動各項公益行動，並見證「公益台灣・溫暖屏東」在屏東落地成果，這樣的合作不僅提升榮民照護品質，也促進公益資源向地方延伸，深化在地服務的實質意義。

屏東縣副縣長黃國榮則指出，感謝台積電慈善基金會多年來在技職培力計畫、在地留才就業、科普教育推廣等領域上，對屏縣有非常多的幫助，讓屏東學子有更開闊的視野，未來也將與基金會、屏東榮總持續合作。

台積電慈善基金會指出，展望未來將持續深化與中央及地方政府、醫療體系、學術機構及產業夥伴的合作，擴大公益行動的深度與廣度，讓更多社會角落被看見、被照顧。期盼透過長期且穩健的公私協力，為屏東乃至全台灣注入更多正向力量，共同打造溫暖、具韌性且邁向永續的公益台灣。

行政院退除役官兵輔導委員會與台積電慈善基金會今（6）日於屏東榮民總醫院共同舉辦「醫療起點，公益實踐」年度成果分享活動。（記者羅欣貞攝）

行政院退除役官兵輔導委員會與台積電慈善基金會今（6）日於屏東榮民總醫院共同舉辦「醫療起點，公益實踐」年度成果分享活動。（記者羅欣貞攝）

行政院退除役官兵輔導委員會與台積電慈善基金會今（6）日於屏東榮民總醫院共同舉辦「醫療起點，公益實踐」年度成果分享活動。（屏東榮總提供）

行政院退除役官兵輔導委員會與台積電慈善基金會今（6）日於屏東榮民總醫院共同舉辦「醫療起點，公益實踐」年度成果分享活動。（屏東榮總提供）

台積電慈善基金會秉持「攜手各界、溫暖台灣社會」核心理念，持續結合政府機關、學術單位與民間組織力量，推動深具影響力的公益專案，今於屏東榮總分享年度成果。（屏東榮總提供）

台積電慈善基金會秉持「攜手各界、溫暖台灣社會」核心理念，持續結合政府機關、學術單位與民間組織力量，推動深具影響力的公益專案，今於屏東榮總分享年度成果。（屏東榮總提供）

