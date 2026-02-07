自由電子報
健康 > 杏林動態

12家醫院共組「醫病共好聯盟」 推跨院支援與轉診

2026/02/07 10:11

北醫附醫攜手11家醫院共同成立「醫病共好聯盟」，全面提升民眾就醫可近性與醫療資源運用效率；北醫附醫施俊明院長北醫附醫院長施俊明簽署中。（北醫附醫）

北醫附醫攜手11家醫院共同成立「醫病共好聯盟」，全面提升民眾就醫可近性與醫療資源運用效率；北醫附醫施俊明院長北醫附醫院長施俊明簽署中。（北醫附醫）

〔記者羅碧／台北報導〕響應「健康台灣」政策，台北醫學大學附設醫院（簡稱北醫附醫）共組的「醫病共好聯盟」已正式啟動，集結多家醫院推動跨院合作，透過制度化分工與資源共享，規劃急重症與亞急性病人的轉銜照護模式，期盼在維持醫療品質前提下，強化跨院支援，提升醫療資源運用效率。

「醫病共好聯盟」由北醫附醫攜手永和耕莘醫院、宏恩綜合醫院、東元綜合醫院、門諾醫院、恩主公醫院、新北市立聯合醫院、台南市立安南醫院、新北市仁康醫院、新國民醫院、台安醫院及台北市聯合醫院忠孝院區等共12家醫院在今年1月30日共同組成，橫跨北、中、南、東部，推動跨院資源共享與協同照護。

「醫病共好聯盟」正式啟動，北醫附醫等12家醫院，共同推動跨院合作，強化區域醫療韌性。（北醫附醫提供）

「醫病共好聯盟」正式啟動，北醫附醫等12家醫院，共同推動跨院合作，強化區域醫療韌性。（北醫附醫提供）

北醫附醫院長施俊明表示，北醫附醫自2020年推動「台灣醫品病安聯盟」，透過跨院專案合作與經驗交流，累積多項實務成果，各院在醫療品質與病人安全表現均獲肯定。因應健康台灣政策，去年進一步規劃「跨院聯防共好聯盟」，針對婦科、兒科、骨科、腎臟科、癌症及慢性病等領域，建構跨院轉銜照護模式，今年整合兩大聯盟架構，成立「醫病共好聯盟」，全面提升就醫可近性與醫療資源運用效率。

宏恩綜合醫院院長朱紀洪指出，醫療合作與品質安全密不可分，透過明確的合作機制與定期交流平台，不僅有助於臨床支援，也為跨院人才培育與專業訓練提供重要基礎。

北醫附醫副院長侯甚光表示，醫病共好聯盟以區域協同合作、多元資源共享與永續共好為核心理念，聚焦醫療資源共享、醫療品質提升及人才培育三大面向。透過制度化合作與跨院支援，結合專業人力與高階設備共享，讓病人無需長時間等待或跨區奔波，即可獲得即時且穩定的醫療照護。

以腫瘤治療為例，病人可在合作醫院完成檢查與診斷評估，再由聯盟醫院提供質子、光子或熱治療等高階治療技術；治療期間，院際間定期召開治療討論會議，確保療程品質，療程結束後，病人回原就診醫院持續追蹤，兼顧治療品質與就醫便利性。

