健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡可提神、瘦身、補鈣？ 營養師點名6族群喝法大不同

2026/02/08 06:39

營養師楊斯涵指出，不同的咖啡成分與比例，對健康影響大相逕庭。依身體狀況不同，有6族群在喝咖啡時，必須特別留意；示意圖。（圖取自freepik）

營養師楊斯涵指出，不同的咖啡成分與比例，對健康影響大相逕庭。依身體狀況不同，有6族群在喝咖啡時，必須特別留意；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕對許多人來說，早晨或午後的1杯咖啡，是醒腦的日常習慣；但其實並非每個人都適合用同一種方式喝咖啡。營養師楊斯涵指出，不同的咖啡成分與比例，對健康影響大相逕庭。依身體狀況不同，有6族群在喝咖啡時須特別留意，至於想要提神、瘦身或補鈣的人，也應依需求選對適合自己的那一杯咖啡。

6大族群喝咖啡須留意

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文指出，如果身體有以下狀況，飲用咖啡時，須特別注意選擇與飲用量：

胃食道逆流／胃潰瘍：避免空腹喝，並選擇酸度較低的深焙豆。

骨質疏鬆症：咖啡會干擾鈣質吸收，建議選擇拿鐵平衡鈣質攝取，每日不超過1-2杯。

高血壓／心血管疾病：避免瞬間大量飲用濃縮咖啡，以免血管收縮導致血壓快速上升。

高血脂／膽固醇偏高：建議使用濾紙沖泡，如手沖，因為濾紙可有效過濾咖啡豆中會升高膽固醇的咖啡白醇（Cafestol）成分。

缺鐵性貧血：咖啡中的單寧酸會抑制鐵質吸收，建議餐後間隔1-2小時再飲用。

糖尿病：絕對要選無糖黑咖啡，摩卡或添加糖漿的風味拿鐵須避開。

提神、瘦身、補鈣怎麼喝

此外，楊斯涵指出，咖啡的熱量高低，主要取決於牛奶與添加物的比例，黑咖啡幾乎零熱量，拿鐵、卡布奇諾因添加乳製品，熱量約180-220大卡，摩卡有巧克力醬與鮮奶油，熱量直衝250-350大卡以上。因此，對於想要減肥的人來說，選美式咖啡最合適；想要補鈣可選拿鐵，而且最好添加低脂奶。至於想要提神但又怕變胖的人，可選沒有加焦糖等糖漿的瑪琪朵，或是奶量少的卡布奇諾。

楊斯涵提醒，喝咖啡不只是為了清醒，更是一門平衡生活與健康的學問。點餐前，不妨先問問自己的身體需要什麼，也能喝得更加分。

