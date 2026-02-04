健康網》年貨大街走到腿罷工？ 營養師：這樣吃緩解痠痛不鐵腿

年貨大街開跑，不少人一逛就是一整天而出現鐵腿情況，好食課營養師李宜樺表示，除抬腿緩解不適外，建議飲食可補充抗氧化、抗發炎營養素，助緩解痠痛。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕年貨大街開跑，不少人一逛就是一整天，回到家後雙腿痠痛又緊繃，甚至出現「鐵腿」情況。好食課營養師李宜樺（Anna）提醒，長時間走路後腳部痠痛，往往不是乳酸堆積，而是肌肉過度使用所引發的發炎反應。除了抬腿緩解不適外，建議可從飲食補充抗氧化、抗發炎營養素，搭配適當舒緩方式，有助緩解痠痛，不讓腿痠影響過年好心情。

許多人以為鐵腿與乳酸堆積有關，但事實上，發炎反應才是造成痠痛、緊繃的主要原因。對此，李宜樺於臉書專頁「好食課」發文表示，碰上鐵腿狀況時，可適度補充以下具抗氧化、抗發炎作用的食物，有助肌肉放鬆、緩解腿痠。

維生素 E 搭配鎂助肌肉放鬆

維生素 E可幫助身體對抗自由基，減少體內氧化壓力，減輕肌肉痠痛感。如黃豆、青仁黑豆、葵瓜子與杏仁等食材，皆富含維生素 E。此外，堅果類含有鎂，有助調節神經與肌肉收縮，並幫助放鬆僵硬肌肉，減少抽筋等問題。

ω-3脂肪酸可抑制促發炎物質

ω-3脂肪酸可抑制花生四烯酸代謝為促發炎物質，有助抗發炎，可從鯖魚、鮭魚、秋刀魚等魚類中攝取，素食者則可選擇亞麻籽油與核桃補充。

多酚抗氧化、抗發炎保護細胞膜

此外，研究發現，花青素、類黃酮等多酚類，也具有抗氧化與抗發炎特性，可經由減少脂質過氧化及保護細胞膜不受自由基攻擊，來改善或預防鐵腿；推薦可攝取石榴、藍莓及櫻桃等高多酚類食物獲得。

逛完街後這樣做有助緩解腿痠

李宜樺並補充，逛街採買結束後，12小時內可先冰敷雙腳，減緩肌肉發炎；12小時後，則可改為直接熱敷或泡澡舒緩痠痛。另，睡前可拉拉筋或按摩小腿肚書展肌肉；睡覺時並以枕頭墊高小腿，促進下肢循環，可降低隔天持續腿痠不適。

年貨大街開跑，不少人逛到嚴重鐵腿。好食課營養師李宜樺表示，逛街採買結束後，12小時內可先冰敷雙腳，減緩肌肉發炎；。（資料照）（資料照）

