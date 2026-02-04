健康網》陳宗彥二度腦溢血緊急開刀 醫揭「這個位置」最致命

淡出政壇前行政院發言人陳宗彥傳出腦溢血，目前在加護病房觀察。東元綜合醫院神經外科主任張亮霖醫師指出，出血位置越深越貼近腦幹，則預後越差。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前行政院發言人陳宗彥傳出二度腦溢血，今（4）日下午經緊急開刀，目前在加護病房觀察。東元綜合醫院神經外科主任張亮霖醫師指出，腦溢血的預後一般取決於出血之位置、出血之速度、出血量大小，病患年齡以及是否有其他併發症等，出血位置越深越貼近腦幹，則預後越差。

陳宗彥曾任內政部次長，後在疫情期間擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官而名聲大噪，於2023年接任行政院發言人，未料爆發他於台南市政府任內被指控接受性招待，在去（2025）年由台南地方法院判決，因證據不足，判他無罪，但此事已嚴重影響他的仕途。

請繼續往下閱讀...

據了解，陳宗彥昨晚參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，並請飯店叫救護車，那時還清醒與妻子聯絡，即被送往醫院救治，今下午動手術。根據東元綜合醫院衛教資料指出，出血性腦中風俗稱腦溢血（腦出血），死亡率高達30%以上，最常見病灶位置是位於基底核區，而腦幹區及小腦區各佔約一成左右。

張亮霖醫師表示，近日天氣寒冷造成血壓波動大，氣溫驟降將刺激血管引發強烈收縮，使血管阻力增加，進而導致腦內血管破裂造成腦溢血，因此，高血壓仍是腦溢血最重要的危險因素。

根據2017年最新版的美國ACC/AHA公布的高血壓指南，高血壓被定義為大於或等於130/80mmHg為一級高血壓，大於或等於140/90mmHg為二級高血壓。指南強調，與正常血壓相比，血壓超過130/80mmHg，則腦血管疾病風險增高。

相關新聞：

聚餐突身體不適 前內政部次長陳宗彥加護病房觀察

陳宗彥疑腦中風住進加護病房 院方：狀況控制中、仍需觀察

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法