已核-健康網》檢查攝護腺「心驚驚」？ 醫揭檢查流程一次看

多數男性民眾面對攝護腺檢查可能的不適感，不免恐懼，專家表示，不是每次都要做最侵入的檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部衛教資料顯示，攝護腺癌為我國男性發生率第3位的癌症，死亡率居第6。然而，不少民眾因為恐懼檢查帶來的不適感而卻步，泌尿科醫師張英傑表示，不是每次都要做最侵入的檢查，他進一步分析常見的檢查流程，以免民眾陷入自己嚇自己的想像裡。

根據國健署衛教資料表示，關於攝護腺癌風險與多項因素相關，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食及環境等，非單一因素造成。男性民眾應留意身體異常徵兆，倘出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應及早就醫評估，以利早期診斷與治療。

多數男性關切攝護腺是否會痛

雖然很多男性民眾了解早期檢查的重要，然而要跨進診所前，對檢查過程可能的不適感，仍不免「心驚驚」，而不敢跨出去。張英傑於臉書專頁發文分享，攝護腺檢查不是只有一種，也不一定每個人都要做到最侵入的那一步。只要民眾清楚地了解流程，焦慮會減少很多。

張英傑說明，最多人問的還是這句：「會不會很痛？」實際上，多半只是短暫不適，只要放鬆、不用力憋著，檢查後通常也能像平常般地生活。他歸納出一般的檢查流程，提供民眾在安排檢查前，能夠事先了解：

●先聊病史

醫師會先了解病患的症狀、家族史、用藥與過去健康狀況，判斷風險高不高。

●直腸觸診或經直腸超音波

透過戴手套、上潤滑的檢查方式，評估攝護腺大小、硬度與表面是否異常；有些情況會搭配超音波探頭，從肛門口進行檢查。

●PSA或自費PHI 抽血檢查

藉由血液檢測攝護腺特異抗原，數值偏高時，才會考慮進一步評估。

●影像檢查

必要時才會安排超音波、核磁共振或電腦斷層，確認結構細節。

●攝護腺切片

只有在檢查結果真的有疑慮時，才會建議取組織，進一步確認是否有癌變。

張英傑總結，如果民眾對攝護腺檢查感到緊張，與其自己嚇自己，不如直接和泌尿科醫師討論，依你的狀況選擇最合適的檢查方式，才能維護自身健康。

