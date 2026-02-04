自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》頻繁失禁找不到原因？ 醫揭尿液竟流進大腸

2026/02/04 21:23

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，有些看起來像是失禁情況，但真正的問題，其實完全不在膀胱，若忽略背後原因，反而可能延誤治療時機；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「只是偶爾忍不住一點點尿而已。」不少人一出現尿失禁狀況，第一時間會聯想到膀胱老化、尿道無力，甚至覺得忍一下就好。敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，有些看起來像是失禁情況，但真正的問題，其實完全不在膀胱，若忽略背後原因，反而可能延誤治療時機。

陳榮堅於臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享，1名40多歲男性由太太陪同就醫，太太一開口便表示，先生最近很容易失禁，每天至少要換3次內褲，內褲上還常殘留黃色痕跡；但先生認為只是偶爾忍不住，不值得特別在意，兩人差點在診間吵起來。

經進一步詢問病史，除尿失禁外，患者偶爾還會感到下腹疼痛、身體有發熱感；並自述約4個月前曾因大腸憩室炎住院2週，相隔1個月後做過大腸鏡檢查，異常狀況此後開始出現。但因曾有乙狀結腸發炎狀況，一直以為是恢復期的正常反應，並未多想。且由於過去從未做過大腸鏡，誤以為出現滲便、肛門變得有點鬆鬆的是正常現象，並未特別警覺。

膀胱、大腸間有破洞 尿液從肛門滲出

陳榮堅表示，經安排尿液檢查發現，患者尿液中不僅有細菌感染，還出現大量異常殘渣，推斷可能是膀胱與大腸之間出現瘻管。他並說明，當大腸發炎部位長期貼近膀胱壁，會使膀胱壁逐漸變薄。之後做大腸鏡時，打氣過程中可能撐破變薄的地方，導致膀胱與大腸之間出現一個小洞。當膀胱脹尿時，尿液會灌到大腸裡面，從肛門滲出，這也是患者失禁的原因。

不及早治療 嚴重恐切除膀胱、大腸

陳榮堅指出，出現這種情況必須透過手術處理，使用腹腔鏡將膀胱跟大腸中間的瘻管分開，才能解決失禁問題。他強調，還好患者太太發現得早，有儘早帶他就醫，否則後果可能更嚴重，以前曾遇到感染相當嚴重的案例，需結合泌尿科共同手術，最後還得切除一大塊膀胱壁及整段發炎的腸子。

