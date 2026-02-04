自由電子報
健康 > 杏林動態

12年不間斷關懷 百名偏鄉長輩溫暖迎新年

2026/02/04 20:05

中醫大附醫院長周德陽一一為長輩送上紅包與圍巾禮物。（記者蔡淑媛攝）

中醫大附醫院長周德陽一一為長輩送上紅包與圍巾禮物。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕春節將至，中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會，響應台積電慈善基金會董事長張淑芬發起的「中部愛互聯」關懷獨居老人平台，長期服務偏鄉長者邁入12年，今天共同舉辦慈善音樂會，出動大批志工將南投信義、和平山區、石岡等偏鄉近百名獨居與據點長輩，接到台中提前圍爐，在米其林推薦餐廳吃辦桌，讓難得下山的長輩開心地笑呵呵。

中醫大附醫院長周德陽表示，10年來與林增連慈善基金會舉辦多場「相信希望・相信愛」慈善音樂會，透過音樂陪伴獨居長輩，秉持董事長蔡長海「取之社會、用之社會」的理念，長期深耕社會公益、關懷弱勢族群，落實企業社會責任，尤其台灣邁入高齡社會，獨居長輩人數逐年增加，需要陪伴與社交互動，健康身心狀態。

周德陽與林增連基金會董事長林嘉琪也一起為長輩圍上圍巾、送上紅包，祝福新年快樂，下午志工也會帶著長輩到台中旅遊。其中90歲的吳阿嬤開心感謝，能到山下遊覽，非常難得。

林嘉琪也說，自己媽媽93歲，深深了解年長者需要的是陪伴與關心，基金會和醫院一起照顧獨老，透過圍爐和音樂會，讓他們知道不是一個人過日子，希望創造共善，讓曾經辛苦為下一代打拼的老人們，溫暖過春節。

