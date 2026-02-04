自由電子報
健康 > 杏林動態

春節9天憂醫院休診？彰基、秀傳「特別」門診時間曝

2026/02/04 17:24

彰基春節期間急診、住院照常。（記者湯世名攝）

彰基春節期間急診、住院照常。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕今年春節連續假期長達9天，民眾最擔心的就是春節期間身體不適要掛病號，彰化基督教醫院與彰化秀傳醫院今天（4日）公布「春節期間特別門診」，彰基、秀傳除急診、住院都正常之外，彰基特別門診日期落在2月16日除夕至19日初三這4天，秀傳則是在2月16日至22日這7天；彰基在2月20日恢復正常門診，秀傳則是在2月23日恢復正常門診。

彰基指出，總院從2月16日除夕到19日初三，急診、住院服務照常，在門診部分，耳鼻喉科暨傳染病特別門診都是在上午8點半到中午12點；兒童醫院從16日除夕到19日初三，兒童暨傳染病特別門診16日除夕是在上午7點到中午12點，17日初一至19日初三則是從中午12點到下午5點。2月20日全面恢復正常看診。

彰基春節特別門診。（彰基提供）

彰基春節特別門診。（彰基提供）

彰化秀傳醫院在春節期間，急診、住院服務照常，在門診部分，2月16日除夕上午部分門診，下午休診；2月17日初一到19日初三醫療與婦幼大樓部分門診；2月20日初四上午部分門診，下午休診；2月21日初五部分門診；2月22日初六上午胸腔與婦產科門診，下午休診。2月23日全面恢復正常門診。

彰化秀傳春節特別門診。（秀傳提供）

彰化秀傳春節特別門診。（秀傳提供）

秀傳醫院春節期間急診、住院照常。（資料照）

秀傳醫院春節期間急診、住院照常。（資料照）

