健康 > 名人健康事

健康網》馬如龍兒健檢返家後竟猝死 醫：8大症狀恐是猝死前警示

2026/02/03 15:10

馬如龍的兒子黃人龍（左）昨（2）日猝死，得年49歲。雙和醫院呼籲十類高危險群有8症狀，盡快就醫。（取自黃詠淇臉書）

馬如龍的兒子黃人龍（左）昨（2）日猝死，得年49歲。雙和醫院呼籲十類高危險群有8症狀，盡快就醫。（取自黃詠淇臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕資深藝人馬如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍猝逝，在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。

馬如龍在2019年因肺腺癌離世，享壽80歲。因此，家族很重視身體健康，馬如龍的女兒黃詠淇指出，昨（2）日偕同黃人龍一同去做成人健檢，在醫院完成後，她送弟弟返家，卻天人永隔。她表示，弟弟的眉峰處有傷口流血，但醫師認為，破口不大不是致命處，因此，確切的死因待檢察官相驗後才能得知。

根據雙和醫院衛教資料指出，這類心因性猝死是在沒有其他潛在致死病因下，因心血管問題所導致的突然非預期性死亡。全球發生率大約是每年千分之一。

據統計，冠狀動脈疾病、心臟瓣膜疾病、心律不整等，是心因性猝死的主要原因。心跳停止後幾分鐘之內若沒有即時搶救，將會導致死亡。不同年齡層發生心因性猝死的機率以及原因亦有不同。年過35歲後，心因性猝死機率約每年0.1-0.2% ，而年過了50歲過後，如果本身有合併心臟疾患，其機率可能高至每年10-25%。

雙和醫院指出，有10類的人是高危險群，需要格外小心留意：

1.曾發生過心肌梗塞的病患。

2.有心臟冠狀動脈相關疾病史的病患。

3.吸菸者。

4.肥胖的人。

5.心臟衰竭病史。

6.之前曾經發生過心因性休克。

7.三高（高血壓、糖尿病、高血脂）。

8.家族有心臟血管疾病病史、猝死病史。

9.缺乏運動者。

10.藥物濫用（古柯鹼、安非他命）。

雙和醫院表示，這類高危險群者只要出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈、頭痛等，要格外小心，盡可能到醫院就醫。

