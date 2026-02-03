自由電子報
健康網》85％黑巧克力讓心情變好？ 研究揭改善情緒關鍵在腸道菌

2026/02/03 18:50

減重醫師王姿允指出，根據國外研究發現，黑巧克力是否有助改善情緒，關鍵並不在於甜度，而在於可可濃度是否達到85%；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃85%黑巧克力，真的能讓心情變好嗎？減重醫師王姿允指出，根據國外研究發現，黑巧克力是否有助改善情緒，關鍵並不在於甜度，而是可可濃度是否達到85%。這也解釋了為何在減重R3階段可開放攝取黑巧克力，卻必須限定85%以上、每日不超過30克。這樣的設定並非憑感覺，而是來自人體隨機對照試驗的研究結果，並進一步指向腸道菌與情緒之間的關聯。

研究：每日攝取30克改變腸道菌叢

王姿允於臉書專頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」發文表示，根據2022年刊登於《The Journal of Nutritional Biochemistry》的1項隨機對照試驗指出，高可可濃度黑巧克力對情緒的影響，關鍵在於與腸道菌叢變化密切相關。該研究招募46名健康成人，皆無憂鬱症或重大疾病，並隨機分為3組，介入期3週，分別為每日攝取30克85%黑巧克力、每日攝取30克70%黑巧克力，以及不攝取巧克力的對照組。

85%黑巧克力可讓負向情緒顯著下降

王姿允說明，研究人員透過PANAS量表評估受試者情緒狀態，並以糞便16S rRNA定序分析腸道菌相多樣性與特定菌種變化。結果顯示，只有攝取85%黑巧克力的受試者，其負向情緒分數（Negative Affect）出現顯著下降；相較之下，70%黑巧克力組的情緒改善並不顯著。研究並指出，差異的關鍵在於可可濃度是否夠高。

腸道菌多樣性上升與情緒穩定相關

研究進一步分析發現，在攝取85%黑巧克力的族群中，腸道菌多樣性明顯上升，且特定菌種Blautia obeum與Faecalibacterium prausnitzii的比例增加。這兩種菌與抗發炎反應、情緒穩定以及腸道屏障功能皆呈現正相關，顯示情緒改善可能與腸道環境改變有關。

黑巧克力不只是甜食也是多酚來源

此外，該研究也提供初步證據，顯示85%以上的黑巧克力提供益生元的效果，能夠透過改變腸道菌叢，進而幫助情緒平穩。王姿允強調，這也說明85%黑巧克力在減重R3階段的定位，並非一般甜食，而是富含植物性多酚的食物來源，在控制攝取份量的前提下，有助於養菌、降低發炎反應，並支持情緒穩定。

