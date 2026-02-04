健康網》OHCA奪命！ 吳敦病逝 醫揭缺血性心臟病5大風險

竹聯幫大老吳敦昨（3）日辭世，享壽77歲，他晚年飽受慢性病折磨，心、腎皆不好。台中榮總灣橋分院心臟內科醫師林俊呈指出，心臟病變致死率高。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕竹聯幫大老吳敦昨（3）日辭世，享壽77歲，去（2025）年10月還曾出席新書《江南案與我的一生》，近日卻因慢性病纏身，因OHCA病逝。台中榮總灣橋分院心臟內科醫師林俊呈指出，若心臟缺氧，心臟病發產生心絞痛；若心肌得不到氧氣和養分，會發生急性心肌梗塞。

吳敦曾在2007年，因好友陳啟禮病逝事件忙碌，因積勞成疾、血壓升高，導致右腦血管栓塞性中風，出現左手麻木無力等症狀。在2019年他動了心臟病手術，裝有支架，並需每週洗腎。

根據台中榮總灣橋分院衛教資料指出，缺血性心臟病，又稱為冠狀動脈心臟病，也就是俗稱的心臟病。缺血性心臟病的出現，是由於供應心臟血流的三條冠狀動脈內壁上，產生粥狀硬化斑塊而漸漸使血管阻塞，因此供應給心臟的血液減少，心臟缺氧而產生心絞痛。

倘若供應給心臟某部分血液完全停止時，該部分心肌便無法得到氧氣和賴以保持正常運作的養分，造成無法彌補的傷害，即所謂急性心肌梗塞，會引發心臟衰竭、肺水腫、心律不整，甚至導致患者死亡。

患有缺血性心臟病的病人往往會在運動時產生壓迫性的心絞痛和呼吸困難，胸悶的情形可放射至左手臂、肩膀、頸部和下顎，大部分人休息後便會有所改善。其他可能出現的症狀包括心悸、暈眩、冒冷汗、噁心和四肢無力。

缺血性心臟病相關的危險因素：

1.高血壓的病人比正常人得心臟病的機會為兩倍半：血壓高使得心臟肥大、心肌需氧量增加，冠狀動脈損傷加速。

2.糖尿病：會增加冠狀動脈的氧化壓力及胰島素阻抗，因此也增加得到缺血性心臟病的機會。

3.高膽固醇血症的病人，患心臟疾病的機會為一般人的3倍：因為體內過多的膽固醇會積聚在血管內，使血管日漸狹窄，妨礙血液流通。

4.抽菸得心臟病的機會為正常人的2倍半：原因是香菸中的尼古丁或煙草化學物質會損害心臟血管。

5. 其他像是過分肥胖、家庭史、缺乏運動、過勞、老化等，也都會增加得到缺血性心臟病的機率。

