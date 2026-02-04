限制級
健康網》馬如龍兒49歲驟逝 醫解析心因性猝死6大預防法
〔健康頻道／綜合報導〕資深藝人馬如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍遺體經查驗後，確定為心因性猝死。雙和醫院指出，心因性猝死的定義指的是一個人在沒有潛在致死性病史下，突然發生非預期的心跳停止且在症狀發生1小時內死亡。
根據雙和醫院衛教資料指出，冠狀動脈疾病、心臟瓣膜疾病、心律不整等。心跳停止後幾分鐘之內若沒有即時搶救，將會導致死亡。不同年齡層發生心因性猝死的機率以及原因亦有不同。年過35歲後，心因性猝死機率約每年0.1-0.2% ，而過了50歲過後，如果本身有合併心臟疾患，其機率可能高至每年10-25%。
黃人龍生前患有多項慢性疾病，據了解除了患有家族遺傳的心臟病，還有糖尿病及三高等慢性病史，加上日前牙疾就醫，身體不是太舒服。前（2）日與姊姊黃詠淇前進醫院進行健檢，卻在返家後被發現倒臥在地，雖經搶救恢復心跳，最終仍宣告不治，享年49歲。
雙和醫院有效預防心因性猝死有下列6種方法：
1.平日多關心自身健康狀況：定期做健康檢查。
2.盡量避免不良生活習慣：像是不抽菸、少喝酒、不熬夜、不暴飲暴食等。
3.維持理想體重。
4.平常多放鬆心情：避免過度緊繃。
5.按照醫師指示服用藥物：不過量使用，且遠離毒品。
6.運動前做足伸展：且衡量自己的能力，不做超出能力範圍的運動。
此外，雙和醫院指出，若遇到心因性猝死狀況，即時施行心肺復甦術可以大大提升病患的存活率。
