健康 > 名人健康事

健康網》馬如龍兒49歲驟逝 醫解析心因性猝死6大預防法

2026/02/04 17:12

馬如龍兒子黃人龍（左）的死因為心因性猝死。雙和醫院指出，若是高危險群有6種方式，可有效預防猝死。（取自黃詠淇臉書）

馬如龍兒子黃人龍（左）的死因為心因性猝死。雙和醫院指出，若是高危險群有6種方式，可有效預防猝死。（取自黃詠淇臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕資深藝人馬如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍遺體經查驗後，確定為心因性猝死。雙和醫院指出，心因性猝死的定義指的是一個人在沒有潛在致死性病史下，突然發生非預期的心跳停止且在症狀發生1小時內死亡。

根據雙和醫院衛教資料指出，冠狀動脈疾病、心臟瓣膜疾病、心律不整等。心跳停止後幾分鐘之內若沒有即時搶救，將會導致死亡。不同年齡層發生心因性猝死的機率以及原因亦有不同。年過35歲後，心因性猝死機率約每年0.1-0.2% ，而過了50歲過後，如果本身有合併心臟疾患，其機率可能高至每年10-25%。

黃人龍生前患有多項慢性疾病，據了解除了患有家族遺傳的心臟病，還有糖尿病及三高等慢性病史，加上日前牙疾就醫，身體不是太舒服。前（2）日與姊姊黃詠淇前進醫院進行健檢，卻在返家後被發現倒臥在地，雖經搶救恢復心跳，最終仍宣告不治，享年49歲。

雙和醫院有效預防心因性猝死有下列6種方法：

1.平日多關心自身健康狀況：定期做健康檢查。

2.盡量避免不良生活習慣：像是不抽菸、少喝酒、不熬夜、不暴飲暴食等。

3.維持理想體重。

4.平常多放鬆心情：避免過度緊繃。

5.按照醫師指示服用藥物：不過量使用，且遠離毒品。

6.運動前做足伸展：且衡量自己的能力，不做超出能力範圍的運動。

此外，雙和醫院指出，若遇到心因性猝死狀況，即時施行心肺復甦術可以大大提升病患的存活率。

相關新聞：

健康網》馬如龍兒心因性猝死 醫：8大症狀恐是猝死前警示

