酵母也能幫忙抗癌？免疫療法測試時間從數月縮短至數天

平常拿來釀酒、做麵包的酵母菌，經基因改造後竟能「偽裝」成人類癌細胞，成為加速癌症研究的關鍵工具。圖為顯微鏡下的酵母菌。（圖擷取自維基百科）

〔編譯陳成良／綜合報導〕提到「酵母」，一般人只會想到釀啤酒或做麵包，但你曾想過它也能成為癌症研究的關鍵工具嗎？丹麥科技大學（DTU）最新研究發現，經過基因改造的常見酵母菌，竟能高度模擬人類癌細胞，用來測試抗癌藥物的有效性。

據醫學新聞網站《MedicalXpress》報導，這項發表於頂尖期刊《自然-通訊》（Nature Communications）的技術，有望解決現行 CAR-T 免疫療法「昂貴又耗時」的痛點。研究團隊強調，這並非「直接治療癌症」的新藥，而是一個能大幅縮短測試時間的研究工具，有望將藥物篩選週期從漫長的數個月縮短至「幾天」，為癌症患者爭取寶貴的黃金治療期。

目前最先進的 CAR-T 療法，簡單來說，就是把病人的免疫細胞抽出體外進行「升級改裝」，讓它們具備導航能力，再送回體內獵殺癌細胞。然而，由於每位病患的癌細胞特徵不同，這個「改裝」過程往往極度複雜且昂貴。

DTU 研究團隊提出了一種另闢蹊徑的作法：他們修改了普通酵母菌的基因，讓酵母表面長出人類癌症抗原。簡單來說，就是讓酵母穿上「癌細胞的生化外衣」。實驗結果顯示，這些「偽裝」的酵母菌能像真的癌細胞一樣，精準觸發 T 細胞的攻擊反應。

省錢又省時 未來癌症治療更精準

該研究主要作者、DTU 健康科技系教授哈德魯普（Sine Reker Hadrup）告訴《MedicalXpress》：「最讓我們驚訝的是，這些工程酵母菌模仿真正癌細胞的準確度極高。」

相比於傳統培育人類癌細胞樣本的高昂成本與漫長週期，酵母菌生長速度極快且成本低廉。這意味著科學家可以在短時間內，大規模篩選出哪種 CAR-T 療法對病患最有效，甚至能以此攻克過去難以治療的實體腫瘤。

專家：需臨床驗證 勿過度解讀

儘管這項技術目前仍處於實驗室階段，尚未直接用於臨床治療，但其潛力已被學界高度看好。研究團隊認為，這個新平台提供了一種靈活、低成本的篩選工具，未來不僅能加速新藥開發，更能幫助醫生在治療前精準預測療效。但專家也提醒，實驗室測試仍需經過嚴謹的臨床驗證，才能真正用於病患治療。

