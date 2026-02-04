自由電子報
健康 > 杏林動態

老字號醫院迎智慧轉型 新營醫院聯手中華醫大強化健康照護

2026/02/04 15:59

衛福部新營醫院長莊毓民（右）與中華醫大校長李碧娥（左）簽訂，雙方進行產學合作。（中華醫大提供）

衛福部新營醫院長莊毓民（右）與中華醫大校長李碧娥（左）簽訂，雙方進行產學合作。（中華醫大提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南溪北地區老字號醫院的衛生福利部新營醫院，正積極推動智慧導入健康照護，今天與中華醫事科大締盟，雙方進行產學合作，在研究與實務上成為夥伴關係，攜手培育護理、醫檢、長照等專業人才，共創雙贏。

新營醫院今天與中華醫大簽訂合作備忘錄，雙方未來將在學術研究、社區照護、醫學檢驗，以及長照與護理人才培育等方面，積極交流，特別是面對智慧照顧時代的來臨，產學如何精進專業育才與臨床服務，建立具體共識，期盼共創雙贏契機。

新營醫院長莊毓民與中華醫大校長李碧娥共同簽約，雙方高層主管也都出席見證，宣示產學合作正式展開，達成的具體共識包含攜手推動居家醫療照護、護理師及長照人才的培育，還有新營醫院提供中華醫大學生、共培國際專班學生等實習機會，以及提供外籍學生實習與工讀機會，讓大台南地區的民眾獲得更優質的照護與醫療服務。

莊毓民表示，在智慧導入健康照護上，中華醫大的校務重點與新營醫院的發展願景很契合，距離不遠的柳營，將推動為智慧機器人園區，智慧醫療照顧該院也會大力投入，雙方於護理、醫檢師、長照等專業人才培育，以及就業等方面，樂觀其成。

李碧娥指出，新營醫院是台南溪北的大型醫院，歷史悠久，肩負當地民眾健康照護的重任，秉持以人為本、促進健康的宗旨，與中華醫大在培育新一代醫事人員的使命上不謀而合；新營醫院致力於專業的社區照護，而該校設有長期照顧經營管理系，面對高齡社會的台灣現況，期盼未來成為優良夥伴，共同培養長期照顧專業人才。

新營醫院醫檢科主任林朝欽是中華醫大傑出校友，李碧娥感謝他的居中牽線，促成今天的合作結盟，希望溪北地區的民眾，可以獲得更優質的照護與醫療服務。。

