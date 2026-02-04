健康網》天天外食又想顧身材？ 營養師點名6大隱形地雷

營養師彭逸珊指出，外食族除了常會忽略食材與烹調過程中的油脂，也常誤踩6大飲食地雷，導致膳食纖維攝取不足、熱量卻爆卡；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天天外食真的就注定瘦不下來嗎？其實問題往往不是你吃了多少碳水，而是那些你沒注意到的「隱形熱量」。對此，營養師彭逸珊特別提醒，外食族除了常會忽略食材與烹調過程中的油脂，也常誤踩6大飲食地雷，導致膳食纖維攝取不足、熱量卻爆卡。

彭逸珊於臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，根據國民飲食調查，19-64歲成人每日脂肪攝取占總熱量約31.8-34.4%，已超過建議的20-30%，反而碳水化合物與蛋白質大多落在建議範圍內。也就是說，許多正在飲食控制的人，碳水和蛋白質有適當控制，但更需要留意的是，食材本身以及烹調過程中添加的油脂。

請繼續往下閱讀...

外食族6大飲食地雷

對此，彭逸珊特別指出，尤其天天外食的族群，除了油脂攝取須注意外，以下6個最容易踩到的飲食地雷，也是不容忽視的隱形炸彈：

●看起來清爽其實油不少

不少人以為沒有炸物就不算油，但滷肉飯、炒飯、炒麵、乾拌麵等主食本身就會用到大量油脂與肥肉；建議降低食用頻率，或選擇使用瘦肉比例較高店家。

●勾芡加飯麵雙澱粉爆炸組合

羹飯、羹麵、燴飯等食物的勾芡湯汁本身就是澱粉，加上飯或麵容易形成雙澱粉組合；建議減少食用頻率，並另外搭配豆乾、燙青菜等，幫助飲食平衡。

●便當配菜挑錯蔬菜不足

甜不辣、螞蟻上樹、南瓜、玉米等，常被誤認為是蔬菜，建議便當配菜選擇不同顏色的蔬菜，例如：深綠色蔬菜、花椰菜、大黃瓜等。

●湯品點錯熱量直接翻倍

玉米濃湯、酸辣湯、肉羹湯等湯品，熱量通常比清湯高出不少；建議選擇蛋花湯、青菜豆腐湯等清湯類型較佳。

●離不開手搖飲熱量悄悄累積

含糖飲料、奶類飲品、有配料的飲料，熱量都非常可觀；建議選擇無糖純茶，如想加配料可選寒天、仙草等熱量較低的品項。

●健康食物超量一樣會爆卡

優酪乳、堅果、酪梨等食物雖然屬於較健康的選擇，但若沒有注意攝取份量，熱量一樣會爆卡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法