自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

中榮案未歇又爆代刀 高雄博田醫院院長疑涉案 衛福部：依法嚴辦不寬貸

2026/02/04 20:07

高雄博田國際醫院疑似同樣發生無照廠商「代刀」情形，衛福部表示，已比照台中榮總案處理，第一時間發函請高雄市衛生局展開調查，後續將依蒐證結果依法處分。（資料照）

高雄博田國際醫院疑似同樣發生無照廠商「代刀」情形，衛福部表示，已比照台中榮總案處理，第一時間發函請高雄市衛生局展開調查，後續將依蒐證結果依法處分。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台中榮總日前爆出無照醫材廠商進入手術室「代刀」爭議，案件已移送地檢署偵辦，沒想到風波未歇，今（4日）有媒體再爆，高雄博田國際醫院疑似同樣發生無照廠商「代刀」情形，對此衛福部表示，已比照台中榮總案處理，第一時間發函請高雄市衛生局展開調查，後續將依蒐證結果依法處分，並同步啟動醫院評鑑重點項目的追蹤輔導。

根據「上報」取得的爆料影片顯示，2023年10月5日博田醫院一場脊椎手術中，疑有未具醫療人員身分的醫材廠商進入手術台無菌區並實際操作，停留約30分鐘，而主刀醫師、同時也是院長的謝榮豪則坐在一旁把玩醫材，連目視手術過程都沒有，該報導也提到離職員工指出，院內讓廠商進入手術房、甚至參與手術的情況已行之有年，過去內部檢舉未獲處理，直到台中榮總代刀案曝光後，相關影像才流出。

針對博田國際醫院也被爆出廠商「代刀」，衛福部醫事司副司長劉玉菁晚間受訪時表示，衛福部已比照台中榮總案的處理模式，第一時間發函請高雄市衛生局儘速展開資料蒐集與調查，後續將視蒐證結果依法處分，若查證涉及「醫療法」所規範的密醫行為，屬刑事犯罪，將依法移送檢察機關偵辦，衛福部也會同步啟動醫院評鑑的重點項目，即時進行追蹤與輔導訪視。

至於是否要求涉案醫院比照中榮案先行提出調查報告，劉玉菁表示，目前仍以請地方衛生局先行調查為主，尚未要求博田醫院另行提報。她也說，衛福部並未設定明確調查期限，但地方衛生局通常都會在最短時間內進場蒐證，「像中榮案當時，衛生局隔天就到院調查」，高雄市衛生局也很積極，實際進度仍以地方衛生局對外說明為準。

媒體追問接連爆出類似案件，是否考慮全面清查全國醫院？劉玉菁坦言，全國普查在人力與實務效益上都不理想，也希望在監管與不過度干擾醫院正常醫療服務之間取得平衡。不過她強調，衛福部現階段將優先研擬「手術室管理指引」，從制度面強化管理，同時，只要有醫院出現檢舉或媒體報導，主管機關一定會要求地方衛生局以最快速度啟動調查，依法查處。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中