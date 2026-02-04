中榮案未歇又爆代刀 高雄博田醫院院長疑涉案 衛福部：依法嚴辦不寬貸

高雄博田國際醫院疑似同樣發生無照廠商「代刀」情形，衛福部表示，已比照台中榮總案處理，第一時間發函請高雄市衛生局展開調查，後續將依蒐證結果依法處分。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台中榮總日前爆出無照醫材廠商進入手術室「代刀」爭議，案件已移送地檢署偵辦，沒想到風波未歇，今（4日）有媒體再爆，高雄博田國際醫院疑似同樣發生無照廠商「代刀」情形，對此衛福部表示，已比照台中榮總案處理，第一時間發函請高雄市衛生局展開調查，後續將依蒐證結果依法處分，並同步啟動醫院評鑑重點項目的追蹤輔導。

根據「上報」取得的爆料影片顯示，2023年10月5日博田醫院一場脊椎手術中，疑有未具醫療人員身分的醫材廠商進入手術台無菌區並實際操作，停留約30分鐘，而主刀醫師、同時也是院長的謝榮豪則坐在一旁把玩醫材，連目視手術過程都沒有，該報導也提到離職員工指出，院內讓廠商進入手術房、甚至參與手術的情況已行之有年，過去內部檢舉未獲處理，直到台中榮總代刀案曝光後，相關影像才流出。

針對博田國際醫院也被爆出廠商「代刀」，衛福部醫事司副司長劉玉菁晚間受訪時表示，衛福部已比照台中榮總案的處理模式，第一時間發函請高雄市衛生局儘速展開資料蒐集與調查，後續將視蒐證結果依法處分，若查證涉及「醫療法」所規範的密醫行為，屬刑事犯罪，將依法移送檢察機關偵辦，衛福部也會同步啟動醫院評鑑的重點項目，即時進行追蹤與輔導訪視。

至於是否要求涉案醫院比照中榮案先行提出調查報告，劉玉菁表示，目前仍以請地方衛生局先行調查為主，尚未要求博田醫院另行提報。她也說，衛福部並未設定明確調查期限，但地方衛生局通常都會在最短時間內進場蒐證，「像中榮案當時，衛生局隔天就到院調查」，高雄市衛生局也很積極，實際進度仍以地方衛生局對外說明為準。

媒體追問接連爆出類似案件，是否考慮全面清查全國醫院？劉玉菁坦言，全國普查在人力與實務效益上都不理想，也希望在監管與不過度干擾醫院正常醫療服務之間取得平衡。不過她強調，衛福部現階段將優先研擬「手術室管理指引」，從制度面強化管理，同時，只要有醫院出現檢舉或媒體報導，主管機關一定會要求地方衛生局以最快速度啟動調查，依法查處。

